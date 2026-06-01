Jednačtyřicetiletý Price, přezdívaný The Iceman, zveřejnil na Instagramu fotografii bez trička. „První trénink po delší době. Postupně se do toho dostávám,“ napsal k příspěvku z posilovny a fanoušci si okamžitě všimli výrazné proměny.
Price uvedl, že během posledních měsíců zhubl přibližně 20 kilogramů a nosí o dvě čísla menší oblečení. Zatímco řada sledujících jeho proměnu chválila, objevily se i pochybnosti nad samotnou fotografií.
„To vypadá jako umělá inteligence,“ napsal jeden z komentujících. Další fanoušci si z jeho nové podoby utahovali nebo spekulovali, zda není snímek výrazně upravený. Mnozí ale naopak ocenili výsledky jeho práce. „Vypadáš skvěle,“ shodovali se v komentářích.
Zatímco fanoušci řešili, zda je fotografie skutečná, Price se v nedávném rozhovoru po turnaji rozpovídal o tom, jak se mu podařilo shodit téměř dvacet kilogramů. Podle něj za proměnou nestojí žádná drastická dieta, ale především dlouhodobá změna návyků.
„Pořád jím, co chci, jen v menším množství. Snažím se také nejíst pozdě večer,“ vysvětlil. Náročný program profesionálního šipkaře mu podle jeho slov dlouho komplikoval zdravější režim. Turnaje často končí pozdě v noci a na místě bývá k dispozici hlavně rychlé občerstvení.
Price přiznal, že skutečný rozsah změny si uvědomil až při pohledu na své starší fotografie a videa. „Když se na ně podívám dnes, vidím, že jsem měl pár kilo navíc. Tehdy jsem si to ale nemyslel,“ uvedl.
Bývalý ragbista, který v době, kdy se naplno začal věnovat šipkám, vážil kolem 104 kilogramů, zároveň věří, že lepší fyzická kondice může pomoci i jeho výkonům. „Psychicky se cítím mnohem lépe. Když si místo velikosti XL obléknete M, je to příjemný pocit. Pokud budu spokojený sám se sebou, může mi to jedině pomoct,“ řekl.