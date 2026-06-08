Sedminásobná olympijská vítězka a třiadvacetinásobná mistryně světa zveřejnila na instagramu fotografii z nemocnice a naznačila, že situace byla natolik vážná, že šlo doslova o život.
„Normálně takové věci nesdílím, protože si své soukromí chráním. Ale to, že jsem tento týden málem zemřela, rozhodně nebylo na mé bingo kartičce,“ napsala devětadvacetiletá gymnastka.
|
Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec
Konkrétní příčinu zdravotních problémů neprozradila, uvedla pouze, že šlo o „jeden z nejstrašidelnějších, ne-li vůbec nejstrašidelnější zážitek jejího života“. Zmínila také, že její manžel, hráč amerického fotbalu Jonathan Owens, byl v té době mimo domov na tréninku svého týmu NFL Indianapolis Colts.
Po zdravotním incidentu několik dní odpočívala na lůžku. Zároveň poděkovala za podporu fanouškům i svým nejbližším, kteří ji navštívili nebo jí poslali květiny.
O zdravotních i psychických problémech přitom Bilesová mluvila už v minulosti. Věnovala se jim také ve čtyřdílném dokumentu Simone Biles se zvedá, který Netflix uvedl před olympijskými hrami v Paříži. Otázka jejího duševního zdraví se ale výrazně řešila už během olympiády v Tokiu, kde v roli největší favoritky kvůli psychickým potížím odstoupila z několika soutěží.
Navzdory tehdejším problémům se Bilesová dokázala vrátit na vrchol a na olympijských hrách v Paříži získala další čtyři medaile, z toho tři zlaté.