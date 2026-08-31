Bladesovi synové společně s kapitánem Brunem Fernandesem a brankářem Sennem Lammensem přivedli hráče Manchesteru United na hřiště.
Jejich otec byl velkým fanouškem jednoho z nejslavnějších klubů na planetě, a právě sledování United se svými syny patřilo mezi jeho oblíbené společné chvíle.
Sedmatřicetiletý Blades zemřel minulý víkend při tragické čelní srážce poblíž Middlesbrough. Spolu s ním zahynul také jeho osmatřicetiletý kolega. Celkem si nehoda vyžádala sedm obětí.
United na Bladese vzpomněli také v oficiálním zápasovém programu. Klub ho popsal jako hrdého fanouška, oddaného rodinného muže a policistu, který zasvětil svůj život pomoci ostatním.
„Pro Matthewa byla United celoživotní láskou a vášní, kterou sdílel se svou rodinou,“ uvedl klub.