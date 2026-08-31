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Silný moment na Old Trafford. Synové zesnulého policisty přivedli hráče United

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  12:11
Hráče Manchesteru United přivádějí na hřiště dva synové zesnulého policisty...

Hráče Manchesteru United přivádějí na hřiště dva synové zesnulého policisty Matthewa Bladese před zápasem Premier League na Old Trafford v Manchesteru. | foto: Profimedia.cz

Hráče Manchesteru United přivádějí na hřiště dva synové zesnulého policisty...
Hráče Manchesteru United přivádějí na hřiště dva synové zesnulého policisty...
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Na Old Trafford se v neděli před výkopem odehrál hodně emotivní moment. Tým Manchesteru United před zápasem proti Ipswichi přivedli na trávník dva synové policisty Matthewa Bladese, který před týdnem tragicky zahynul při autonehodě. Klub jim tak umožnil uctít památku otce na stadionu, který tolik miloval.

Bladesovi synové společně s kapitánem Brunem Fernandesem a brankářem Sennem Lammensem přivedli hráče Manchesteru United na hřiště.

Jejich otec byl velkým fanouškem jednoho z nejslavnějších klubů na planetě, a právě sledování United se svými syny patřilo mezi jeho oblíbené společné chvíle.

liveherewego

❤️‍ The two sons of police officer Matthew Blades, who tragically lost his life in a wrong-way crash on the A66 near Middlesbrough last Saturday, led out Man United as mascots against Ipswich. ️

A class touch from everyone involved

31. srpna 2026 v 0:34, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 11:48
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Sedmatřicetiletý Blades zemřel minulý víkend při tragické čelní srážce poblíž Middlesbrough. Spolu s ním zahynul také jeho osmatřicetiletý kolega. Celkem si nehoda vyžádala sedm obětí.

United na Bladese vzpomněli také v oficiálním zápasovém programu. Klub ho popsal jako hrdého fanouška, oddaného rodinného muže a policistu, který zasvětil svůj život pomoci ostatním.

„Pro Matthewa byla United celoživotní láskou a vášní, kterou sdílel se svou rodinou,“ uvedl klub.

efl

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#EFL | #SkyBetChampionship

29. srpna 2026 v 16:35, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 11:48
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