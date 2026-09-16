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Šílený půlmaraton v USA. Běžce zaskočila blesková povodeň, brodili se vodou po pás

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  10:20
Závodníci loňského půlmaratonu v Ústí nad Labem trpěli vedrem, desítky jich zkolabovaly. Opačný extrém teď zažili běžci v americkém New Jersey, když se na trati brodili po pás vodou po bleskové povodni.

Neuvěřitelné? Ale stalo se. O víkendu na půlmaratonu RaceFaster v americkém Paramusu. Během závodu se trať vinou počasí změnila, ulice zaplavila voda z bleskové povodně sahající běžcům až po pás. Videa teď kolují sociálními sítěmi.

Co by za trochu vody dali závodníci loňského půlmaratonu v Ústí nad Labem. Zdravotníci zde řešili kolapsy z extrémního vedra, trasu městem nedokončili ani někteří zkušení vodiči na jednotlivé časy.

Na lokálním závodě ve Spojených státech nastala opačná situace, kdy vody bylo až moc.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Už start závodu byl podle webu NBC New York o dvě hodiny posunut. Cituje běžce Garretta Nathana, který řekl, že vzhledem k rannímu silnému dešti v oblasti to byl dobrý nápad. Jenže pak prý na telefon začal dostávat upozornění na bleskové povodně, které mohou přijít.

„Pořád jsem si kontroloval e-maily od organizátorů a žádné zprávy o zrušení nepřicházely,“ uvedl Nathan. Závod v Ridgewoodu začal „v podstatě na horním toku řeky Saddle“.

Už na startu pršelo a cesta i okolní louka se plnila vodou, závod přesto pokračoval. A ten pravý bizár přišel později, když voda stoupla po pás.

Záběry se teď „baví“ běžecká komunita. „Ve skutečnosti tam žádná cesta nebyla, vodu jsme měli po pás, museli jsme se držet zábradlí,“ popisoval Nathan.

Zvládli byste podobný závod?

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Běžec Zac Clark se nad situací usmíval. „Do závodu jsem se přihlásil ve čtvrtek a v sobotu bylo tak krásně. Říkal jsem si, že to bude krásný den na překonání osobáku,“ vyprávěl.

Úřady okresu Bergen poté uvedly, že organizátor dostal doporučení změnit trasu tak, aby se vyhnula oblastem s vysokým rizikem záplav. Na druhou stranu uvádí, že řada závodníků tuto trasu ignorovala a do ohrožených oblastí vstoupila na vlastní nebezpečí. Půlmaraton dokončilo asi 250 běžců.

Organizátoři podle webu vyjádření neposkytli, nicméně úřady jim zakázaly pořádat závody v oblasti nejméně po dobu jednoho roku.

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