Na speciálních reklamních dresech by ještě nebylo nic zvláštního, podobnou formu propagace sponzorů totiž využívá stále více klubů. Tentokrát však šlo o reklamu na obchod s erotickými pomůckami. A tomu odpovídal i vzhled dresů.
Polovina hráčů Sierre oblékla dresy s potiskem ženského těla ve spodním prádle, druhá polovina měla na sobě vyobrazené obnažené mužské tělo.
Netradičními dresy se klub pochlubil také na sociálních sítích. Fanoušci jsou ostatně na podobné výstřelky už zvyklí. Loni v lednu je hokejisté pobavili při rozbruslení v dresech s potiskem odhaleného mužského těla, které zdobila kravata a policejní opasek s odznakem.
Ani tentokrát na sebe nadšené reakce nenechaly dlouho čekat. „Myslím, že jeden potřebuji,“ napsal jeden z fanoušků na Instagramu. „Super dresy. Hlavně ty s bikinami,“ přidal se další.
K samotnému utkání už hokejisté nastoupili v klasických dresech, zápas nakonec vyhráli 5:2. Sierre aktuálně po osmi odehraných zápasech vede tabulku druhé nejvyšší švýcarské soutěže bez jediné porážky a pomýšlí na postup mezi elitu.
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