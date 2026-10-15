Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hokejisté překvapili speciálními dresy. Dělali reklamu erotickým pomůckám

Autor:
  8:55
Speciální dresy týmu HC Sierre použité při rozbruslení 10. října 2026

Speciální dresy týmu HC Sierre použité při rozbruslení 10. října 2026 | foto: Instagram/@hcsierre

Tradiční dresy HC Sierre
Tradiční dresy HC Sierre
Tradiční dresy HC Sierre
Speciální dresy týmu HC Sierre použité při rozbruslení na začátku ledna 2025
6 fotografií
Utkání druhé nejvyšší švýcarské hokejové ligy mezi Churem a Sierre zaujalo víc než samotným výsledkem děním před úvodním vhazováním. Hostující hráči totiž během rozbruslení předvedli neobvyklou podívanou. Na led vyjeli v dresech s pikantními potisky.

Na speciálních reklamních dresech by ještě nebylo nic zvláštního, podobnou formu propagace sponzorů totiž využívá stále více klubů. Tentokrát však šlo o reklamu na obchod s erotickými pomůckami. A tomu odpovídal i vzhled dresů.

Polovina hráčů Sierre oblékla dresy s potiskem ženského těla ve spodním prádle, druhá polovina měla na sobě vyobrazené obnažené mužské tělo.

Netradičními dresy se klub pochlubil také na sociálních sítích. Fanoušci jsou ostatně na podobné výstřelky už zvyklí. Loni v lednu je hokejisté pobavili při rozbruslení v dresech s potiskem odhaleného mužského těla, které zdobila kravata a policejní opasek s odznakem.

Ani tentokrát na sebe nadšené reakce nenechaly dlouho čekat. „Myslím, že jeden potřebuji,“ napsal jeden z fanoušků na Instagramu. „Super dresy. Hlavně ty s bikinami,“ přidal se další.

K samotnému utkání už hokejisté nastoupili v klasických dresech, zápas nakonec vyhráli 5:2. Sierre aktuálně po osmi odehraných zápasech vede tabulku druhé nejvyšší švýcarské soutěže bez jediné porážky a pomýšlí na postup mezi elitu.

Český rap zní v NHL. Jiříček s Dvorským vsadili na Calina, ten jim poslal vzkaz
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Nguyenová Tanová vs. SamsonTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Nguyenová Tanová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
15. 10. 11:30
  • 5.24
  • -
  • 1.11
Šalková vs. HrunčákováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Šalková vs. Hrunčáková //www.idnes.cz/sport
15. 10. 13:50
  • 1.68
  • -
  • 2.08
Fearnley vs. KumstátTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Fearnley vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:00
  • 1.38
  • -
  • 2.76
Mrva vs. MaestrelliTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Mrva vs. Maestrelli //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:00
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Litvínov vs. Hradec Kr.Hokej - 11. kolo - 15. 10. 2026:Litvínov vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:30
  • 2.55
  • 4.05
  • 2.38
Sparta vs. Lillestr?mFotbal - 2. kolo - 15. 10. 2026:Sparta vs. Lillestr?m //www.idnes.cz/sport
15. 10. 18:45
  • 1.33
  • 5.69
  • 8.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Komu se (ne)povedl start extraligy? Vybrali jsme opory i hráče, kteří musí přidat

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

První měsíc nové extraligové sezony utekl rychle. Nastal čas dělat závěry? Ještě ne, ale odehraná porce zápasů už něco ukázala. Třeba i to, koho zastihl start základní části ve slušné formě a kdo...

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

15. října 2026  10:47

Na univerziádě nebudete. Vaše federace neumožňují start Rusů, slyšeli studenti

Tomáš Habarta překonává v rozběhu dva závodníky.

Na zimní univerziádu do Číny nepojedou čeští sportovci v odvětvích, jejichž mezinárodní federace zakazují start Rusů a Bělorusů. Na vrcholné sportovní akci pro vysokoškoláky, kterou organizuje...

15. října 2026  10:32

Nemoc, měsíc bez kola, pak návrat do formy. Stošek o gravelovém MS i sezoně

Martin Stošek (vpravo) během mistrovství světa na gravelu v Austrálii, před ní...

Z Austrálie se už vrátil domů a říká, že jet lag a únava se začínají hlásit o slovo. „Trochu bojuju, ale sezona je u konce, tak mě ani tolik netrápí, jestli se teď pár dní nevyspím a nebudu se cítit...

15. října 2026  10:25

Brunesovo trápení a jedenáct zápasů bez gólu. Data naznačují, že sérii brzy zlomí

Sparťanský útočník Jonatan Brunes po neproměněné šanci

Pravidelní sledující polské nejvyšší soutěže by nevěřili vlastním očím. Jonatan Braut Brunes a jedenáct zápasů bez gólu? Anomálie! Zatímco dříve norský fotbalista sázel jeden za druhým, ve Spartě mu...

15. října 2026  9:41

Hokejisté překvapili speciálními dresy. Dělali reklamu erotickým pomůckám

Speciální dresy týmu HC Sierre použité při rozbruslení 10. října 2026

Utkání druhé nejvyšší švýcarské hokejové ligy mezi Churem a Sierre zaujalo víc než samotným výsledkem děním před úvodním vhazováním. Hostující hráči totiž během rozbruslení předvedli neobvyklou...

15. října 2026  8:55

Musíme si dávat pozor na všechno! Těžký test pro Jablonec, čeká ho lídr Bundesligy

Lukas Kubler slaví první branku Freiburgu proti Braze.

Bayern Mnichov, Dortmund či Leverkusen? Ne! Senzačním lídrem německé Bundesligy je nenápadný, ale velmi silný Freiburg, na jehož stadionu nastoupí ve čtvrtek večer fotbalisté Jablonce v úvodní bitvě...

15. října 2026  8:37

Komplikace pro účast na Turnaji mistryň. Muchová padla ve Wu-chanu v osmifinále

Karolína Muchová hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.

Česká tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wu-chanu nepostoupila. Ve třetím kole sedmá hráčka světa prohrála 5:7 a 3:6 s Ruskou Dianou Šnajderovou.

15. října 2026  7:33

Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro...

15. října 2026  7:30

Dallas oplatil Coloradu porážku, Dobeš pětkrát inkasoval od Washingtonu

Montrealský brankář Jakub Dobeš v akci v zápase s Washingtonem.

Po šestnácti pondělních zápasech nabídla hokejová NHL následující den jen dva duely. Dallas uspěl 3:2 po nájezdech v odvetě proti Coloradu. Čeští útočníci Radek Faksa a Martin Nečas se bodově...

15. října 2026  6:46,  aktualizováno  7:28

Chvíle, na které nezapomene. Talentovaná Kalná po premiéře zářila: Cítím se skvěle!

Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha po výhře nad Bourges v Eurolize.

Téměř celou druhou čtvrtinu euroligového klání s Bourges se basketbalistky ZVVZ USK Praha hnaly za vyrovnáním. O úspěšnou tečku za stíhací jízdou se postarala trochu nečekaně devatenáctiletá pivotka...

15. října 2026  6:40

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ferencváros - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, statistiky, kurzy

Radost plzeňských fotbalistů z vyrovnávacího gólu v zápase proti Olomouci.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve čtvrtek 15. října představí ve 2. kole ligové fáze Evropské ligy na hřišti maďarského Ferencvárose. Utkání v budapešťské Groupama Areně začíná ve 21:00 a přímý přenos...

15. října 2026

Dělá formule 1 krok vedle? Míří za „africkým Putinem“, kritizuje ho nejen OSN

Paul Kagame, prezident Rwandy, mluví na tiskové konferenci formule 1.

Najdete tu zbytky nevyužité suché savany s křovinami, o kousek dál narazíte na jezírka a zvlněné kopce. Zaprášené cesty už ale brzy vystřídá prvotřídní asfalt a masivní tribuny. Formule 1 míří do...

15. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.