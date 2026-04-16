Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda

Odhalení přišlo na účtu jejího podcastu „What’s the Point with Mikaela Shiffrin“, kde zveřejnila společné selfie z akce jednoho ze sponzorů amerického týmu. Právě tam se oba sportovci poprvé potkali osobně. „Když se konečně potkáte na partnerské akci a odejdete jako nejlepší kamarádi,“ připsala Shiffrinová k fotografii.
Pod příspěvkem se během krátké chvíle objevily tisíce lajků a desítky nadšených komentářů. „Bože, moji dva nejoblíbenější sportovci. Oba jste neuvěřitelní,“ napsala jedna z fanynek. Další přidávali reakce jako „Tohle je dokonalé spojení“ nebo poznamenali, že sportovci vypadají jako sourozenci.
Nadšení navíc podpořil i samotný účet podcastu, který v nadsázce vyzval krasobruslaře k účasti na natáčení. „Musíme tě taky někdy pozvat,“ zaznělo v komentáři.
Oba šampioni přitom patří mezi nejvýraznější tváře současného amerického sportu. Shiffrinová je nejúspěšnější alpskou lyžařkou moderní éry, zatímco její nový „kamarád“ se zapsal do historie krasobruslení jako první, kdo zvládl čtyřnásobný axel v mezinárodní soutěži.
Jejich kariéry však nespojují jen úspěchy, ale i momenty, kdy museli překonávat zklamání. Lyžařka si prošla těžkým obdobím už na olympijských hrách v Pekingu, kde zůstala bez medaile. O to silnější návrat předvedla letos v Miláně a Cortině poté, co vybojovala své třetí olympijské zlato.
Podobný příběh napsal i Malinin. Na letošní olympiádě byl po krátkém programu jasným favoritem na vítězství, po selhání ve volné jízdě ale o medaili přišel a skončil až osmý. Na hrách však pomohl americkému týmu ke zlatu v týmové soutěži a zklamání si vynahradil o pár týdnů později na světovém šampionátu v Praze, kde suverénně získal svůj třetí titul mistra světa.