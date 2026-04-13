Shiffrinová na svahu s mladými lyžařkami. Pomáhá rozjet milionový projekt

  12:22
Mikaela Shiffrinová se po konci závodní sezony představila v roli mentorky. V lyžařském středisku v americkém Coloradu se setkala s několika desítkami mladých dívek a společně s nimi vyrazila na svah. Touto akcí odstartovala iniciativu, jejímž cílem je vybrat jeden milion dolarů na podporu mládežnického lyžování.
Mikaela Shiffrinová získala malý křišťálový globus za slalom.

Mikaela Shiffrinová získala malý křišťálový globus za slalom. | foto: Marco TrovatiAP

Soukromé lyžařské lekce se zúčastnilo zhruba čtyřicet dívek. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací ShareWinter, kterou Shiffrinová dlouhodobě podporuje. Už v minulém roce se jí přitom podařilo pomoci vybrat téměř 500 tisíc dolarů na podporu tisícovky mladých sportovců.

„Každý někde začíná. Ještě před vítězstvími a medailemi je to hlavně o tom, že se do sportu zamilujete,“ uvedla Shiffrinová na sociálních sítích. „Chceme dát stejnou příležitost i dalším dětem. Náš nový cíl je jasný: jeden milion dolarů,“ zmínila v příspěvku, ke kterému připojila záběry ze svých lyžařských začátků.

Konec neplánuju. Shiffrinová přidává další rekordy. Jaké mety má ještě před sebou?

Než se skupina vydala na svah, čekala na americkou hvězdu série otázek. Dívky se ptaly na její myšlenky ve startovní bráně, začátky kariéry i cestu na vrchol. Shiffrinová podle místních novin Vail Daily odpovídala otevřeně a přesně tak, jak jsou u ní fanoušci zvyklí.

Vzpomínala i na úplné začátky, kdy stála na lyžích jako malé dítě. „Moc si to nepamatuji, ale jeden z rodičů byl nahoře a druhý dole a říkali něco jako: Tak jo, chyť ji,“ popsala s úsměvem. „Moje rodina lyžovala, tak jsem chtěla taky. A chtěla jsem dělat všechno, co dělal můj bratr.“

Fresh off a gold medal at Cortina, @mikaelashiffrin came home to Colorado for something she loves most - skiing with other girls and women, spreading her love for the sport, and giving back.

Tune into the @ikonpass stories today as we takeover @coppermtn with Mikaela and @sharewinterfoundation.

This year's theme is "The GOAT Gives Back" because when you're the Greatest of All Time, why not make skiing all time for everyone?

Mikaela spread glitter across her cheeks and hosted @elevateherco for a small, celebratory ski clinic. Now, she is asking her fans to continue donating to @sharewinterfoundation to help more people get into the mountains, more often.

See the link in our bio for a direct donation link or visit sharewinterfoundation.org/mikgives

Grab your 26/27 #IkonPass at ikonpass.com or the link in our bio and visit some of Mikaela's favorite ski destinations next winter.

12. dubna 2026 v 4:25, příspěvek archivován: 13. dubna 2026 v 10:54
Zároveň ale zdůraznila, že není důležité, v jakém věku člověk začne. „Pokud vás něco opravdu baví, nezáleží na tom, jestli s tím začnete dříve, nebo později. Nikdy není pozdě najít si novou vášeň,“ řekla a jako příklad zmínila i svého reprezentačního kolegu Luka Winterse, který se ke sportu dostal později.

Shiffrinová se po sezoně věnuje nejen dobročinným projektům, ale také mediálním povinnostem. Letos přidala třetí olympijské zlato, v této sezoně získala už šestý velký křišťálový globus a s rekordními 110 vítězstvími je nejúspěšnější lyžařkou v historii Světového poháru.

