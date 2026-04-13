Soukromé lyžařské lekce se zúčastnilo zhruba čtyřicet dívek. Projekt vznikl ve spolupráci s organizací ShareWinter, kterou Shiffrinová dlouhodobě podporuje. Už v minulém roce se jí přitom podařilo pomoci vybrat téměř 500 tisíc dolarů na podporu tisícovky mladých sportovců.
„Každý někde začíná. Ještě před vítězstvími a medailemi je to hlavně o tom, že se do sportu zamilujete,“ uvedla Shiffrinová na sociálních sítích. „Chceme dát stejnou příležitost i dalším dětem. Náš nový cíl je jasný: jeden milion dolarů,“ zmínila v příspěvku, ke kterému připojila záběry ze svých lyžařských začátků.
Než se skupina vydala na svah, čekala na americkou hvězdu série otázek. Dívky se ptaly na její myšlenky ve startovní bráně, začátky kariéry i cestu na vrchol. Shiffrinová podle místních novin Vail Daily odpovídala otevřeně a přesně tak, jak jsou u ní fanoušci zvyklí.
Vzpomínala i na úplné začátky, kdy stála na lyžích jako malé dítě. „Moc si to nepamatuji, ale jeden z rodičů byl nahoře a druhý dole a říkali něco jako: Tak jo, chyť ji,“ popsala s úsměvem. „Moje rodina lyžovala, tak jsem chtěla taky. A chtěla jsem dělat všechno, co dělal můj bratr.“
Zároveň ale zdůraznila, že není důležité, v jakém věku člověk začne. „Pokud vás něco opravdu baví, nezáleží na tom, jestli s tím začnete dříve, nebo později. Nikdy není pozdě najít si novou vášeň,“ řekla a jako příklad zmínila i svého reprezentačního kolegu Luka Winterse, který se ke sportu dostal později.
Shiffrinová se po sezoně věnuje nejen dobročinným projektům, ale také mediálním povinnostem. Letos přidala třetí olympijské zlato, v této sezoně získala už šestý velký křišťálový globus a s rekordními 110 vítězstvími je nejúspěšnější lyžařkou v historii Světového poháru.