Shakira už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro MS v Jihoafrické republice a její skladby byly také součástí ceremoniálů na MS 2006 v Německu i 2014 v Brazílii.
Ve čtvrtek část písně představila ve společnosti tanečníků, kteří jsou oblečení v barvách několika reprezentací.
Další hudební hvězdy ozdobí zahajovací ceremoniály ve všech třech pořadatelských zemích. Podle listu New York Times na nich vystoupí Katy Perry, Alanis Morissette či Michael Bublé.
Šampionát začne 11. června. Čeští fotbalisté odehrají dva zápasy v Mexiku proti Koreji a domácímu týmu, s Jihoafričany se utkají v Atlantě.