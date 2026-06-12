Shakira společně s nigerijským hudebníkem Burnou Boyem představila oficiální píseň šampionátu Dai Dai. Krátce po skončení vystoupení se však na síti X začaly objevovat spekulace, zda fanoušci skutečně sledovali populární zpěvačku.
Diváky zmátl především její vzhled. Shakira vystoupila ve žlutém outfitu, s novým odstínem vlasů a výraznými tmavými brýlemi, které zakrývaly část obličeje. A právě to stačilo k rozvíření konspiračních teorií o údajné dvojnici.
„To je Shakira? Vždyť vůbec nevypadá jako Shakira. Ani nemá její energii,“ napsal jeden z uživatelů. Další přidal: „Neříkejte mi, že jsem jediný, kdo si myslel, že je to její dvojnice.“ Objevily se i komentáře: „Proč na zahájení mistrovství světa přivedli někoho, kdo vypadá jako Shakira?“
Lavinu spekulací následně začali řešit i skalní fanoušci zpěvačky. Ti však přišli s řadou argumentů, proč šlo skutečně o kolumbijskou hvězdu. Poukazovali například na charakteristickou jizvu na čele, rysy obličeje nebo způsob pohybu během vystoupení.
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Podle některých příznivců mohl odlišný dojem způsobit nový účes, sluneční brýle nebo skutečnost, že zpěvačka v poslední době působí štíhleji než v minulých letech. Jiní zmiňovali také možné estetické úpravy obličeje, které mohly změnit její vzhled.
Přestože se teorie o údajné dvojnici rychle rozšířily internetem, žádný důkaz, který by je potvrzoval, se neobjevil. Sama zpěvačka se pak na svém instagramu pochlubila fotografiemi ze zákulisí ceremoniálu. Většina fanoušků se tak navzdory rozpakům nakonec přiklonila k tomu, že na zahájení skutečně vystoupila sama Shakira.
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Kolumbijská hvězda ostatně patří k tvářím fotbalových šampionátů už dvě desetiletí. Na mistrovství světa vystoupila v letech 2006, 2010 i 2014. Nejvýrazněji se však zapsala do paměti fanoušků hitem Waka Waka (This Time for Africa), který se stal jednou z nejznámějších sportovních písní všech dob.