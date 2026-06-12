Shakira, nebo její dvojnice? Fanoušci po zahájení MS rozvířili divoké teorie

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  11:16
Fotbalové mistrovství světa odstartovalo prvním ze tří velkolepých zahajovacích ceremoniálů, které letošní šampionát nabídne. Na stadionu v Mexico City se představila řada světových hvězd včetně herečky Salmy Hayek, operního pěvce Andrey Bocelliho nebo kolumbijské zpěvačky Shakiry. Právě její vystoupení ale na sociálních sítích vyvolalo řadu otazníků.
Slavnostní zahájení světového šampionátu a s ním tradičně spojená show plná...

Slavnostní zahájení světového šampionátu a s ním tradičně spojená show plná velkolepých taneční choreografií i pěveckých vystoupení v plném proudu. Na snímku Shakira.. (11. června 2026) | foto: Reuters

Shakira v klipu k fotbalové písni Dai Dai
Slavnostní zahájení světového šampionátu a s ním tradičně spojená show plná...
Slavnostní zahájení světového šampionátu a s ním tradičně spojená show plná...
Slavnostní zahájení světového šampionátu a s ním tradičně spojená show plná...
56 fotografií

Shakira společně s nigerijským hudebníkem Burnou Boyem představila oficiální píseň šampionátu Dai Dai. Krátce po skončení vystoupení se však na síti X začaly objevovat spekulace, zda fanoušci skutečně sledovali populární zpěvačku.

Diváky zmátl především její vzhled. Shakira vystoupila ve žlutém outfitu, s novým odstínem vlasů a výraznými tmavými brýlemi, které zakrývaly část obličeje. A právě to stačilo k rozvíření konspiračních teorií o údajné dvojnici.

fifaworldcup

@shakira and @burnaboygram perform Dai Dai at the opening match of FIFA World Cup 2026!

#FIFAWorldCup

11. června 2026 v 23:22, příspěvek archivován: 12. června 2026 v 10:16
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„To je Shakira? Vždyť vůbec nevypadá jako Shakira. Ani nemá její energii,“ napsal jeden z uživatelů. Další přidal: „Neříkejte mi, že jsem jediný, kdo si myslel, že je to její dvojnice.“ Objevily se i komentáře: „Proč na zahájení mistrovství světa přivedli někoho, kdo vypadá jako Shakira?“

Lavinu spekulací následně začali řešit i skalní fanoušci zpěvačky. Ti však přišli s řadou argumentů, proč šlo skutečně o kolumbijskou hvězdu. Poukazovali například na charakteristickou jizvu na čele, rysy obličeje nebo způsob pohybu během vystoupení.

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Podle některých příznivců mohl odlišný dojem způsobit nový účes, sluneční brýle nebo skutečnost, že zpěvačka v poslední době působí štíhleji než v minulých letech. Jiní zmiňovali také možné estetické úpravy obličeje, které mohly změnit její vzhled.

Přestože se teorie o údajné dvojnici rychle rozšířily internetem, žádný důkaz, který by je potvrzoval, se neobjevil. Sama zpěvačka se pak na svém instagramu pochlubila fotografiemi ze zákulisí ceremoniálu. Většina fanoušků se tak navzdory rozpakům nakonec přiklonila k tomu, že na zahájení skutečně vystoupila sama Shakira.

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Kolumbijská hvězda ostatně patří k tvářím fotbalových šampionátů už dvě desetiletí. Na mistrovství světa vystoupila v letech 2006, 2010 i 2014. Nejvýrazněji se však zapsala do paměti fanoušků hitem Waka Waka (This Time for Africa), který se stal jednou z nejznámějších sportovních písní všech dob.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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