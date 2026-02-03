Taky chceme na olympiádu, protestovaly sdruženářky. Až budete populární, vzkázal MOV

Byl to poslední závod před začátkem olympiády. Na kterou se ale sdruženářky nepodívají. Mezinárodní olympijský výbor totiž už dříve rozhodl, že disciplíny kombinace skoků na lyžích a běžeckého lyžování absolvují pouze muži.
Bude to jediný sport na celé olympiádě, v němž bude startovat pouze jedno pohlaví.
Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat
Před pátečním hromadným závodem v Seefeldu tak závodnice na protest zvedly hůlky a nad hlavou je zkřížily právě do písmene X.
„Žádné výjimky. Ženám je upřena možnost naplnit jejich sny a stát se olympioničkami. Jde nám o spravedlnost, začlenění a budoucnost našeho sportu. MOV by se měl držet těchto standardů,“ napsala na Instagram americká reprezentantka Annika Malacinská.
Podle Mezinárodního olympijského výboru je problémem severské kombinace malá konkurence a s ní spojená nízká popularita. Nevyloučil, že by se disciplína mohla pro příští hry rozšířit.
Na nedělní tiskové konferenci pak sportovní ředitel výboru Pierre Ducrey uvedl, že v této disciplíně existují výzvy.
„V září jsme oznámili, že veškeré informace z her v Miláně a Cortině vyhodnotíme. Dá nám to představu o vývoji disciplíny v letech 2022-2026. A využijeme to pro rozhodnutí pro rok 2030,“ řekl.
Už dříve MOV prohlásil, že sami sdruženáři musí výbor přesvědčit odpovídající kvalitě výkonů napříč mužskými i ženskými soutěžemi.
Závod v severské kombinaci se ve třech závodech uskuteční od 11. do 19. února v regionu Val di Fiemme.