Barbie patří mezi nejprodávanější hračky na světě. Společnost Mattel tak pečlivě vybírá osobnosti, které se stanou její předlohou. Nejde přitom jen o popularitu, ale především o inspirativní příběhy a přesah. V posledních letech se do vybraných kolekcí stále častěji dostávají i tváře ze světa sportu. Které z nich inspirovaly vznik nejslavnější panenky?
V letošním roce představila společnost Mattel speciální Barbie Dream Team, který vznikl u příležitosti Mezinárodního dne žen. Součástí výběru se stala také tenisová legenda Serena Williamsová, třiadvacetinásobná grandslamová šampionka a úspěšná podnikatelka.
Už o dva roky dříve se své přitom své vlastní Barbie dočkala i její sestra Venus Williamsová.
Ze stejné kolekce, která oceňuje sportovkyně bořící hranice a inspirující dívky k vytrvalosti ve sportu, pochází panenka italské plavkyně Federiky Pellegriniové, olympijské vítězky a mistryně světa.
Inspirací pro vznik Barbie se stala také brazilská gymnastka Rebeca Andradeová, olympijská šampionka a jedna z nejúspěšnějších gymnastek všech dob.
Do výběru se v roce 2024 dostala i další gymnastka Alexa Morenová, první mexická medailistka z mistrovství světa v tomto sportu. Časopis Forbes ji navíc zařadil mezi stovku nejvlivnějších žen v Mexiku.
Ve stejném roce dostala vlastní panenku Christine Sinclairová z Kanady, olympijská vítězka a historicky nejlepší střelkyně v mezinárodním fotbale. Dlouholetá opora reprezentace ukončila kariéru v roce 2023.
Součástí stejné kolekce byla i Barbie podle Mary Fowlerové, australské fotbalistky působící v Manchesteru City. Zaujala už na mistrovství světa v roce 2019, kde se v 16 letech představila jako nejmladší členka týmu.
Také v letošním Barbie Dream Teamu má fotbal své zastoupení, a to díky anglické útočnici Chloe Kellyové.
Mattel však zabrousil i do méně tradičních sportů. Mezi výjimečné osobnosti zařadil mexickou závodnici NASCAR Reginu Sirventovou.
Své místo v kolekci má i usměvavá australská surfařská ikona Stephanie Gilmoreová.
Jako Barbie se představila také polská sprinterka Ewa Swobodová. Společnost Mattel zařazení halové evropské šampionky vysvětlila tím, že její odhodlání, talent a nebojácnost inspirují dívky po celém světě.
Barbie boxerka? Proč ne! Předlohou se jí stala Francouzka Estelle Mosselyová, olympijská vítězka z roku 2016 a držitelka řady titulů z profesionálního i amatérského boxu.
Do kolekce se dostala také indická kriketová hvězda Smriti Mandhanaová.
Barbie může být i horolezkyně. Inspirací jí v tomto případě byla Zoja Skubisová, nejmladší Polka, která vystoupala na Mount Everest.
Speciální edici Barbie věnoval Mattel krasobruslařce Kristi Yamaguchiové, kterou zařadil do řady Inspiring Women. Ocenil ji tak jako první asijsko-americkou ženu, která získala olympijské zlato v krasobruslení.
Své zastoupení má mezi Barbie i paralympionička, jejíž vzorem se stala španělská paratriatlonistka Susana Rodriguezová, která navzdory albinismu patří mezi průkopnice svého sportu. Vedle sportovních úspěchů se zviditelnila také jako lékařka.
V roce 2025 přišel Mattel se speciální kolekcí čtyř výrazných osobností světového ragby. Jednou z nich byla Novozélanďanka Portia Woodmanová-Wickliffeová, dvojnásobná olympijská i světová šampionka známá svými rekordními výkony.
Součástí této kolekce je i francouzská olympijská medailistka Nassira Kondeová.
Nechybí ani Američanka Ilona Maherová, další olympijská medailistka a hvězda sociálních sítí, která otevřeně prosazuje přijetí ženské síly i tělesné rozmanitosti.
Čtveřici doplňuje Britka Ellie Kildunneová, opora anglické reprezentace, mistryně světa a držitelka ocenění World Rugby Player of the Year 2024.
