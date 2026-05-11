Vítězka dvou grandslamových titulů ve čtyřhře zveřejnila sérii fotografií po cvičení, na nichž pózuje ve sportovním oblečení z různých úhlů. Právě tím chtěla ukázat, jak snadno mohou sociální sítě vytvářet iluzi dokonalosti.
„Happy Mother’s Day všem ženám, které se snaží být nejlepší verzí sebe sama, i když realita je často úplně jiná než instagramové pózy,“ napsala v úvodu příspěvku.
Následně otevřeně přiznala, že ani ona sama nežije dokonale zdravým životním stylem každý den. „Necvičím tolik, kolik jsem chtěla. Nejím vždycky ukázkově. Ale snažím se, dojdu do fitka… a zároveň si umím užít jídlo, protože i to je radost,“ svěřila se bývalá tenistka.
Svým sledujícím pak připomněla, aby cvičili hlavně pro zdraví a radost, nevěřili všemu, co vidí na Instagramu, a byli na sebe laskaví. „Být skutečná je víc než být dokonale naaranžovaná,“ zakončila své poselství.
Její upřímný příspěvek si rychle získal řadu pozitivních reakcí. Mezi těmi, kteří ji veřejně podpořili, byla například i rozhlasová moderátorka Lucie Šilhánová Černá.
Den matek přitom Sestini Hlaváčková trávila v jihošpanělském regionu Costa del Sol, který už v minulosti označila za svůj „druhý domov“. Společně s manželem Fabriziem Sestinim, bývalým tenistou a současným manažerem WTA, vychovávají dvě dcery Isabellu a Beu.