Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná olympijská medailistka z Londýna se rozhodla upozornit na realitu, která se za dokonalými instagramovými snímky často skrývá.
Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi „dokonalými" pózami a realitou. Svým příspěvkem ke Dni matek vyzvala ženy, aby na sebe nebyly příliš přísné.

Vítězka dvou grandslamových titulů ve čtyřhře zveřejnila sérii fotografií po cvičení, na nichž pózuje ve sportovním oblečení z různých úhlů. Právě tím chtěla ukázat, jak snadno mohou sociální sítě vytvářet iluzi dokonalosti.

„Happy Mother’s Day všem ženám, které se snaží být nejlepší verzí sebe sama, i když realita je často úplně jiná než instagramové pózy,“ napsala v úvodu příspěvku.

Happy Mother’s Day všem ženám, co se snaží být nejlepší verzí sebe sama — i když realita je často úplně jiná než IG pózy.

Já jsem si u těchhle fotek říkala, jak je vlastně zvláštní se různě kroutit před zrcadlem, aby člověk vypadal „dokonale“, když normálně tak vůbec nevypadá.

Necvičím tolik, kolik jsem chtěla. Nejím vždycky ukázkově. Ale snažím se, hecnu se, dojdu do fitka… a zároveň si umím užít jídlo, protože i to je radost. ❤️

Takže připomínka pro mě i pro vás:
• cvičte pro zdraví a radost
• jezte pro zdraví i radost
• nevěřte všemu, co vidíte na IG
• a buďte na sebe hodné

Protože být skutečná je víc než být dokonale naaranžovaná.

10. května 2026 v 17:55, příspěvek archivován: 11. května 2026 v 12:16
Následně otevřeně přiznala, že ani ona sama nežije dokonale zdravým životním stylem každý den. „Necvičím tolik, kolik jsem chtěla. Nejím vždycky ukázkově. Ale snažím se, dojdu do fitka… a zároveň si umím užít jídlo, protože i to je radost,“ svěřila se bývalá tenistka.

Svým sledujícím pak připomněla, aby cvičili hlavně pro zdraví a radost, nevěřili všemu, co vidí na Instagramu, a byli na sebe laskaví. „Být skutečná je víc než být dokonale naaranžovaná,“ zakončila své poselství.

Její upřímný příspěvek si rychle získal řadu pozitivních reakcí. Mezi těmi, kteří ji veřejně podpořili, byla například i rozhlasová moderátorka Lucie Šilhánová Černá.

Den matek přitom Sestini Hlaváčková trávila v jihošpanělském regionu Costa del Sol, který už v minulosti označila za svůj „druhý domov“. Společně s manželem Fabriziem Sestinim, bývalým tenistou a současným manažerem WTA, vychovávají dvě dcery Isabellu a Beu.

