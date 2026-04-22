Šerm jako ze sci-fi filmu. Nová technologie ukazuje každý pohyb čepele

Systém s názvem Fencing Visualized, za kterým stojí japonské společnosti Rhizomatiks a Dentsu Lab, kombinuje umělou inteligenci, vysokorychlostní kamery a rozšířenou realitu. Pomocí pokročilého počítačového vidění dokáže sledovat pohyb špičky zbraně ve 3D prostoru a okamžitě ho převádět do vizuální podoby.
Diváci tak během přenosu vidí zářící trajektorie čepele, oblouky jednotlivých útoků i přesné momenty zásahů. To, co bylo dosud pro oko prakticky nepostřehnutelné, se najednou mění v přehledný a vizuálně atraktivní obraz, který připomíná spíš filmové souboje nebo herní analýzu.
Právě čitelnost je přitom jedním z největších problémů šermu. Akce jsou extrémně rychlé a často rozhodují zlomky sekund, což komplikuje orientaci i zkušenějším divákům. Nový systém však dokáže zvýraznit nejen samotný zásah, ale i jeho načasování, směr útoku nebo logiku celé výměny.
|
Stříbrná Káhira. Choupenitch byl na Světovém poháru fleretistů druhý i letos
Technologie už byla v omezené podobě využita například během olympijských her v Tokiu, nyní se ale posouvá o krok dál. V plném rozsahu by se měla představit i na velkých mezinárodních akcích, včetně mistrovství světa v šermu, které se uskuteční od 22. do 30. července 2026 na výstavišti AsiaWorld-Expo v Hongkongu.