Šerm jako ze sci-fi filmu. Nová technologie ukazuje každý pohyb čepele

Šerm patří k nejrychlejším a často i nejméně čitelným sportům pro diváky. To by se ale brzy mohlo změnit. Japonští inženýři představili technologii, která v reálném čase vizualizuje pohyb hrotu čepele a umožňuje sledovat každý detail souboje tak, jak to dosud nebylo možné.
Momentka ze šermířského utkání. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Systém s názvem Fencing Visualized, za kterým stojí japonské společnosti Rhizomatiks a Dentsu Lab, kombinuje umělou inteligenci, vysokorychlostní kamery a rozšířenou realitu. Pomocí pokročilého počítačového vidění dokáže sledovat pohyb špičky zbraně ve 3D prostoru a okamžitě ho převádět do vizuální podoby.

Diváci tak během přenosu vidí zářící trajektorie čepele, oblouky jednotlivých útoků i přesné momenty zásahů. To, co bylo dosud pro oko prakticky nepostřehnutelné, se najednou mění v přehledný a vizuálně atraktivní obraz, který připomíná spíš filmové souboje nebo herní analýzu.

Právě čitelnost je přitom jedním z největších problémů šermu. Akce jsou extrémně rychlé a často rozhodují zlomky sekund, což komplikuje orientaci i zkušenějším divákům. Nový systém však dokáže zvýraznit nejen samotný zásah, ale i jeho načasování, směr útoku nebo logiku celé výměny.

Technologie už byla v omezené podobě využita například během olympijských her v Tokiu, nyní se ale posouvá o krok dál. V plném rozsahu by se měla představit i na velkých mezinárodních akcích, včetně mistrovství světa v šermu, které se uskuteční od 22. do 30. července 2026 na výstavišti AsiaWorld-Expo v Hongkongu.

