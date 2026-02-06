Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

David Chuchma
  12:02
Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic. Nyní se bývalá tenisová hvězda znovu ozvala – a nové snímky naznačují, že její fyzická proměna pokračuje.
Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová hvězda po pauze ukázala výraznou proměnu postavy. | foto: Instagram @serenawilliams

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...
Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...
Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...
Serena Williamsová
53 fotografií

Zpočátku tvrdila, že změna postavy je výsledkem přísnější disciplíny, úpravy jídelníčku a pravidelného pohybu.

Později však otevřeně připustila, že do procesu zasáhla i farmakologická pomoc ze skupiny léků GLP-1, které se používají při léčbě obezity.

Místo statisíců jen pár dolarů na hodinu. Olympijská medailistka zažila strmý pád

Americká tenisová legenda se nikdy netajila tím, že návrat do formy po druhém těhotenství byl pro ni mimořádně náročný. Na sociálních sítích se postupně objevovaly fotografie naznačující, že se krok za krokem dostává zpět do kondice. Právě ty ale spustily vlnu kritiky, po níž si Williamsová dala od veřejného prostoru na čas odstup.

Teď se však znovu připomněla. Nejnovější snímky ukazují štíhlejší postavu a potvrzují, že její proměna neskončila. Držitelka 23 grandslamových titulů, která se v průběhu kariéry i po ní opakovaně potýkala s výkyvy hmotnosti, nyní bez okolků prezentuje výsledky své cesty za lepším fyzickým pocitem.

Výsledky

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic.

