Zpočátku tvrdila, že změna postavy je výsledkem přísnější disciplíny, úpravy jídelníčku a pravidelného pohybu.
Později však otevřeně připustila, že do procesu zasáhla i farmakologická pomoc ze skupiny léků GLP-1, které se používají při léčbě obezity.
Americká tenisová legenda se nikdy netajila tím, že návrat do formy po druhém těhotenství byl pro ni mimořádně náročný. Na sociálních sítích se postupně objevovaly fotografie naznačující, že se krok za krokem dostává zpět do kondice. Právě ty ale spustily vlnu kritiky, po níž si Williamsová dala od veřejného prostoru na čas odstup.
Teď se však znovu připomněla. Nejnovější snímky ukazují štíhlejší postavu a potvrzují, že její proměna neskončila. Držitelka 23 grandslamových titulů, která se v průběhu kariéry i po ní opakovaně potýkala s výkyvy hmotnosti, nyní bez okolků prezentuje výsledky své cesty za lepším fyzickým pocitem.