Vítězka 23 grandslamových trofejí ve dvouhře, která se dlouhodobě pohybuje také ve světě módy a podnikání, je láskou k hodinkám známá. „Jsou můj život,“ řekla v minulosti v rozhovoru pro magazín Vanity Fair.
Se švýcarskou značkou začala spolupracovat už v roce 2014, teď ale vztah k ní povýšila. Hodinky už pouze nenosí, nýbrž se podílí na jejich vzniku.
Tenisová legenda navštívila sídlo společnosti, kde se seznámila s procesem výroby. Výsledkem je speciální edice modelu Royal Oak Selfwinding Chronograph, která nese její jméno.
Pouzdro o průměru 38 milimetrů i řemínek jsou vyrobené z bílé keramiky. Ciferník zdobí růžová perleť, která hodinkám dodává výrazný vzhled. Součástí balení je navíc také růžový gumový řemínek, takže majitelé mohou vzhled doplňku podle nálady obměnit.
Novinka ovšem nebude záležitostí pro každého. Kromě omezeného počtu kusů bude pro většinu potenciálních zájemců překážkou i cena. Ta činí 95 900 dolarů, což při přepočtu odpovídá zhruba dvěma milionům korun.