Čtyřiačtyřicetiletá tenisová hvězda a třiačtyřicetiletý spoluzakladatel Redditu vychovávají devítiletou Olympii a tříletou Adiru. Již nyní se zamýšlí, jaká budoucnost její děti čeká. Co se týče výběru povolání, nechají jim prý volnou ruku. Jedno pravidlo však mají.
„Je nám jedno, co budou chtít dělat, až vyrostou. Hlavní je, aby se v tom snažily být co nejlepší a dělaly něco užitečného,“ vysvětlil Ohanian pro USA Sports jejich rodičovský postoj.
Rozhovor poskytl během zahájení prvního evropského podniku Athlos, série atletických závodů pro ženy, kterou založil.
Na sportovní akci v Londýně se mladší Adira držela u rodičů, starší Olympia si však vyzkoušela práci s mikrofonem a zpovídala sportovkyně přicházející na červený koberec. K novinařině ani moderování ji to ale podle rodičů netáhne. Nejvíc ji prý zajímá kariéra módní návrhářky.
Olympia je však nyní ve věku, kdy zkouší celou řadu aktivit. Hraje na klavír, věnuje se baletu a fotbalu, baví ji virtuální realita a s otcem chodí na golf.
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Ohanian už v roce 2023 magazínu People řekl, že s manželkou chtějí dceři umožnit, aby si sama našla, co ji bude bavit. „Stejně jako každý rodič chceme hlavně to, aby se bavila. Máme štěstí, že jí můžeme umožnit vyzkoušet prakticky všechno, co by ji mohlo zajímat,“ řekl.
Williamsová a Ohanian přivítali Olympii na světě v září 2017 a o dva měsíce později se vzali. V srpnu 2023 se jim narodila druhá dcera Adira.
Právě myšlenka na budoucnost obou dcer podle Ohaniana stála u zrodu původně americké sportovní série Athlos. Když v roce 2025 získal za projekt ocenění TIME100 Impact, napsal na Instagramu, že chce, aby jeho dcery vyrůstaly s tím, že ženy mohou dosáhnout čehokoli, pokud je svět přestane podceňovat.
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