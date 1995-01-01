náhledy
Když sportovní legenda zavře dveře za kariérou, fanoušci si většinou zvykají na představu, že ji už uvidí na záznamech, v dokumentech a maximálně při exhibicích. Čtyřiačtyřicetiletá Serena Williamsová ale po téměř čtyřech letech znovu míří k tenisu. Jak si jedna z největších osobností sportovní historie povede, ukáže až čas. Jisté ale je, že podobné návraty vždycky budí emoce. V minulosti se pro ně rozhodla řada sportovních hvězd. Některé zakončily comeback triumfem, jiné narazily na realitu času, konkurence i změň v jejich sportu. Připomeňte si některé slavné návraty.
Autor: AP
Michael Jordan v roce 1993 šokoval basketbalový svět, když po třech titulech s Chicago Bulls oznámil konec kariéry v NBA. Měl třicet let a byl na vrcholu, potýkal se však s osobními problémy. Odešel a pokusil se o kariéru v baseballu.
Autor: AP
V březnu 1995 se ale Jordan vrátil k Bulls stručným prohlášením „I’m back“ a rovnou naskočil do hry. První play off po návratu skončilo vyřazením s Orlandem, ale v dalších třech sezonách Jordan dovedl Chicago k titulům. Pak podruhé ukončil kariéru, aby se ovšem ještě jednou vrátil. Po dvou sezonách s Washington Wizards řekl v roce 2003 definitivní sbohem.
Autor: AP
George Foreman byl v 70. letech mistrem světa v těžké váze a jedním z nejobávanějších boxerů své éry. Po porážce s Jimmym Youngem v roce 1977 ale ukončil kariéru.
Autor: ČTK
Do ringu se však George Foreman po deseti letech vrátil. Psal se rok 1987, Foremanovi bylo již 38 let a jeho fyzičce nikdo moc nevěřil. Legendární boxer však všechny pochybovače umlčel. Postupně sbíral výhry. Nakonec v listopadu 1994 porazil Michaela Moorera a ve 45 letech se stal nejstarším mistrem světa v těžké váze.
Autor: ČTK
Niki Lauda patřil v 70. letech mezi nejvýraznější osobnosti formule 1. V roce 1975 se stal mistrem světa. Roku 1976 se zázračně dokázal po těžké nehodě na Nürburgringu vrátit za volant a v dalším roce získal druhý titul mistra světa. Jenže pak jeho vítězná vlna skončila.
Autor: AP
V roce 1979 Lauda během tréninku na Velkou cenu Kanady náhle oznámil okamžitý konec kariéry. Řekl, že ho závodění už nebaví, a odešel podnikat v letectví. V roce 1982 se vrátil s McLarenem. Po počátečních pochybách okolí se dokázal vrátit na vrchol. V sezoně 1984 získal třetí titul mistra světa.
Autor: Profimedia.cz
Kim Clijstersová patřila ve své době mezi nejlepší tenistky světa. Vyhrála US Open, byla světovou jedničkou a pravidelně hrála závěrečné fáze grandslamů. V roce 2007 ale oznámila konec kariéry, bylo jí teprve třiadvacet let. Chtěla se věnovat rodině.
Autor: AP
Na okruh se Clijstersová vrátila v roce 2009 a už na třetím turnaji po comebacku nastoupila na US Open. V New Yorku prošla celým turnajem a získala titul jako nenasazená hráčka na divokou kartu.
Autor: Reuters
Michael Phelps po olympijských hrách v Londýně 2012 oznámil konec plavecké kariéry. V té době už byl nejúspěšnějším olympionikem historie a měl za sebou mimořádné hry v Aténách, Pekingu i Londýně. Po odchodu ze sportu ale podle svých slov prožíval těžké období a útěchu mu nakonec přineslo plavání.
Autor: Reuters
Michael Phelps se po čase vrátil k vrcholovému tréninku. Cílem se staly olympijské hry v Riu de Janeiru 2016 a nejslavnější plavec všech dob jej naplnil beze zbytku. Na své poslední olympiádě získal pět zlatých medailí a jednu stříbrnou. Kariéru uzavřel s 28 olympijskými medailemi.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Mario Lemieux byl jedním z nejlepších hokejistů své generace. S Pittsburgh Penguins vyhrál Stanley Cup, sbíral individuální ocenění a patřil mezi nejproduktivnější hráče NHL. Kariéru mu ale dlouhodobě komplikovaly vážné zdravotní problémy. V roce 1997 odešel do sportovního důchodu.
Autor: Profimedia.cz
Jak se ale brzy ukázalo, Mario Lemieux ještě zdaleka neřekl v hokeji poslední slovo. Stal se spolumajitelem Penguins a v prosinci 2000 se vrátil na led jako majitel i hráč. V prvním zápase zaznamenal tři body a sezonu zakončil s 76 body ve 43 utkáních.
Autor: Profimedia.cz
Martina Navrátilová měla za sebou jednu z nejdelších a nejúspěšnějších kariér v historii tenisu. Ve dvouhře získala osmnáct grandslamových titulů a dlouhá léta dominovala i ve čtyřhře.
Autor: AP
Singlovou kariéru Martina Navrátilová ukončila v 90. letech, ale později se na profesionální okruh vrátila především ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. V roce 2003 vyhrála Australian Open i Wimbledon v mixu. V roce 2006 přidala titul ve smíšené čtyřhře na US Open, krátce před svými padesátými narozeninami.
Autor: AP
Magic Johnson ukončil kariéru v NBA v roce 1991. Hvězda LA Lakers tehdy šokovala oznámením, že je HIV pozitivní. Johnson byl tehdy jednou z největších osobností basketbalu a pětinásobným šampionem NBA.
Autor: AP
Kariéru však ještě zcela neuzavřel. V roce 1992 se objevil v All-Star Game a stal se součástí olympijského Dream Teamu v Barceloně. Pak už ale následovala několik let trvající pauza. Do NBA se Johnson vrátil v sezoně 1995/96. Za Lakers odehrál 32 zápasů základní části. Tým následně vypadl v prvním kole play-off.
Autor: AP
Michael Schumacher ukončil kariéru ve formuli 1 po sezoně 2006. V té době měl sedm titulů mistra světa, většinu z nich získal s Ferrari, a držel řadu rekordů. Po několika letech mimo závodní kokpit se však v roce 2010 vrátil s nově vznikajícím továrním týmem Mercedes.
Autor: Profimedia.cz
Jeho návrat byl hořkosladký. Schumacher už nebojoval o vítězství a definitivně skončil v roce 2012. Ačkoliv na své triumfální období z prvních let tisíciletí nenavázal, dodnes se mu připisuje velká část zásluh za vybudování týmu Mercedes. Ten posléze zažil dominantní éru.
Autor: Reuters
Björn Borg patřil na přelomu 70. a 80. let mezi největší tenisové hvězdy světa. Vyhrál šestkrát Roland Garros a pětkrát Wimbledon, ale z vrcholového tenisu odešel velmi brzy, cítil se prý vyčerpaný.
Autor: Profimedia.cz
Po letech mimo okruh se v roce 1991 pokusil o návrat. Tenis se však za tu dobu výrazně posunul. Borg nastupoval se svou tradiční dřevěnou raketou, zatímco tenis už mezitím přešel k modernějším materiálům a rychlejšímu stylu hry. Borg v návratové fázi nevyhrál na hlavním okruhu ani jeden zápas a v roce 1993 kariéru uzavřel definitivně.
Autor: Profimedia.cz