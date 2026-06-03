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Serena se vrací na kurty. A které další sportovní legendy nevydržely v důchodu?

Autor:
  18:36
Když sportovní legenda zavře dveře za kariérou, fanoušci si většinou zvykají na představu, že ji už uvidí na záznamech, v dokumentech a maximálně při exhibicích. Čtyřiačtyřicetiletá Serena Williamsová ale po téměř čtyřech letech znovu míří k tenisu. Jak si jedna z největších osobností sportovní historie povede, ukáže až čas. Jisté ale je, že podobné návraty vždycky budí emoce. V minulosti se pro ně rozhodla řada sportovních hvězd. Některé zakončily comeback triumfem, jiné narazily na realitu času, konkurence i změň v jejich sportu. Připomeňte si některé slavné návraty.
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Španělsko vs. IrákFotbal - - 4. 6. 2026:Španělsko vs. Irák //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.22
  • 4.55
  • 23.00
Francie vs. Pobř. slonovinyFotbal - - 4. 6. 2026:Francie vs. Pobř. slonoviny //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.09
  • 8.50
  • 35.00
Česko vs. GuatemalaFotbal - - 5. 6. 2026:Česko vs. Guatemala //www.idnes.cz/sport
5. 6. 02:00
  • 1.16
  • 7.41
  • 16.70
Carolina vs. VegasHokej - - 5. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 6. 02:00
  • 2.07
  • 4.09
  • 3.16
Mexiko vs. SrbskoFotbal - - 5. 6. 2026:Mexiko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
5. 6. 04:00
  • 1.25
  • 5.67
  • 11.00
Program a výsledky
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