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Serena se vrací na kurty. A které další sportovní legendy nevydržely v důchodu?
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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- 23.00
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MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...
Opavští na pošesté porazili Brno. Zvyšujeme si sebevědomí, prohlásil Puršl
Pivot opavských basketbalistů Šimon Puršl do druhého utkání o třetí místo v národní lize opět nastoupil s módním doplňkem – čelenkou. „Ale nevím, zda si ji nechám i příště,“ usmál se. „Dosud jsem v...
Liverpool oznámil nového kouče. Iraola si udělal jméno v Bournemouthu
Novým trenérem fotbalistů Liverpoolu je Španěl Andoni Iraola. Třiačtyřicetiletý bývalý kouč Bournemouthu nahradil Arneho Slota, jenž byl po dvou letech ve funkci o víkendu odvolán.
Bitvu o bronz rozhodne třetí zápas. Opava na domácí palubovce nedala Brnu šanci
O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1:1, Slezané ve své hale odpověděli na pondělní těsnou porážku z...
Vadlejch se v Diamantové lize dál trápí. V Římě byla daleko za nejlepšími i Švábíková
Oštěpař Jakub Vadlejch se ani při svém druhém letošním startu v Diamantové lize neprosadil. V Římě hodil ve čtvrtek 78,28 metru a skončil devátý. Soutěž pro něj skončila po třech pokusech. Zazářil...
Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta má první posilu, Liverpool přebírá Iraola
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
Konkurence na kraj obrany. Slavia vítá francouzského mladíka Glossou z Pau FC
Má teprve roční zkušenost ze druhé francouzské ligy a už jedenadvacetiletý mladík s charakteristickými dredy Neil Glossoa zaujal pražskou Slavii. Ta s ním podepsala smlouvu do roku 2031. Krajní...
Polská senzace je ve finále. Chwaliňská si o titul v Paříži zahraje s Andrejevovou
O titul na Roland Garros si zahrají senzace turnaje Maja Chwaliňská a ruská tenistka Mirra Andrejevová. Polská kvalifikantka porazila v semifinále 7:6, 6:4 Rusku Dianu Šnajderovou, osmá nasazená...
Fotbal? Díky, až později. Zatím New York žije baseballem a basketbalem
Od našich zpravodajů v USA Zapadající slunce zlatě ozáří výškovou budovu, která ční nad Bronxem. Na střeše s dřevěným ozdobným pásem se rozzáří stovky reflektorů, takže i pohled na travnaté hřiště se v mžiku promění.
Potvrzeno, do Sparty míří jablonecký Singhateh. Tři zápasy kvůli trestu vynechá
Připravený bude, jenže první tři ligová kola ještě za svůj nový klub nezahraje. Gambijský útočník Ebrima Singhateh si odpoledne vyslechl verdikt disciplinární komise. Večer pak jabloneckého...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi se chystají na generálku. Jaká bude sestava?
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
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Rekord Kratochvílové překonán. České maximum na stovce vylepšila Maňasová
Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve finále časem 11,01...
Velký volejbalový návrat. Janouch je v nominaci na první turnaj Evropské ligy
Na prvním turnaji Evropské ligy volejbalistů se do reprezentace vrátí nahrávač Jakub Janouch. Naposledy v národním týmu hrál v olympijské kvalifikaci na podzim 2023.