Devatenáctiletý talent v posledních dnech rozvířil spekulace videem, v němž mluvil o takzvaném povolení pro Nordschleife a naznačil, že by si potřebnou licenci chtěl vyřídit ještě do konce roku. Na sociálních sítích se proto okamžitě začalo řešit, zda by se mohl vydat ve stopách Maxe Verstappena a objevit se v některém ze závodů na více než dvacet kilometrů dlouhé trati.
Šířily se dokonce i spekulace, že je v plánu testovací den pro Antonelliho. Mercedes je ale rychle ukončil.
Kimi Antonelli is trying to get a Nurburgring license? pic.twitter.com/iHuKOoPDRZ— Fifth Gear (@NotFifthGear) May 5, 2026
„Ne,“ odpověděl podle Motorsport.com zástupce šéfa týmu Bradley Lord na otázku, zda by Mercedes letos Antonellimu dovolil získat potřebnou licenci. „Mluvil jsem s ním o tom. Myslím, že to ve videu myslel spíš jako vtip,“ vysvětlil Lord.
S úsměvem pak dodal, že Antonelli by si podobný výlet mohl zkusit „po čtyřech titulech mistra světa“. Šlo o narážku na Maxe Verstappena, který už si Nordschleife vyzkoušel a podle Lorda má díky svým zkušenostem přece jen větší prostor podobné aktivity podnikat.
Verstappen má za sebou na Nordschleife už několik startů a letos debutoval také ve čtyřiadvacetihodinovce na Nürburgringu. Společně s týmovými kolegy Danielem Juncadellou, Julesem Gounonem a Lucasem Auerem dokonce dlouho sahal po vítězství. Mercedes týmu Verstappen.com Racing většinu závodu vedl, jenže v závěrečných hodinách jej zastavil problém s hnací hřídelí.
Antonelli tak zatím zůstane u formule 1. A Mercedes k tomu má dobrý důvod. Mladý Ital po třech vítězstvích v řadě vede průběžné pořadí šampionátu a po prvních čtyřech závodech má před týmovým kolegou Georgem Russellem náskok 20 bodů.
Stáj Mercedes zatím vyhrála všechny čtyři velké ceny sezony a se 180 body vede Pohár konstruktérů.