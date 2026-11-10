Sen, který se stal skutečností. Olympijská medailistka ukázala nové tetování

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  15:34
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Lucia Dalmassová získala na olympijských hrách v Itálii bronz v paralelním...

Lucia Dalmassová získala na olympijských hrách v Itálii bronz v paralelním slalomu. | foto: Profimedia.cz

Olympijské tetování Lucie Dalmassové
Olympijské medailistky v paralelním slalomu. Vlevo stříbrná Sabine Payerová,...
Lucia Dalmassová získala na olympijských hrách v Itálii bronz v paralelním...
Lucia Dalmassová získala na olympijských hrách v Itálii bronz v paralelním...
7 fotografií
Italská snowboardistka Lucia Dalmassová si letos v únoru splnila životní sen, když na domácích olympijských hrách vybojovala bronzovou medaili. K vytouženému úspěchu přitom vedla trnitá cesta, během níž si jednu dobu byla i jistá, že její kariéra je nenávratně pryč. Nyní si svůj životní triumf nechala zvěčnit na kůži.

Už když na hrách v Itálii projížděla v únoru cílem, měla slzy v očích. A nebylo divu. Dalmassová se v tu chvíli stala první Italkou po 24 letech, která získala olympijskou medaili v paralelním obřím slalomu. Naposledy se to podařilo Lidii Trettelové v Salt Lake City v roce 2002.

Pro devětadvacetiletou snowboardistku měl přitom bronz ještě mimořádnější hodnotu. Původně se věnovala alpskému lyžování, její kariéru však poznamenala vážná zranění kolen. V roce 2013 si poškodila zkřížené vazy a později také meniskus. Nakonec musela s lyžováním skončit.

V roce 2015 však objevila snowboard a postupně se propracovala až mezi světovou špičku. Zatímco při olympijském debutu v Pekingu v roce 2022 obsadila 29. místo, letos už na domácím svahu slavila bronz. „Tahle medaile pro mě znamená úplně všechno,“ přiznala tehdy dojatá Italka, která doprovodila na stupně vítězů českou šampionku Zuzanu Maděrovou.

Svůj životní úspěch si nyní nechala zvěčnit tetováním od tatérky Moiry Donatiové. Jemný černý motiv tvoří pět olympijských kruhů, z nichž jeden je stylizovaný do podoby medaile. Novou ozdobou se sportovkyně a autorka tetování pochlubily ve společném příspěvku na sociálních sítích, který doprovodily slovy: „Olympiáda, sen a medaile, která zůstane navždy.“

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

„Není to jen obyčejné tetování. Je to příběh obětí, hrdosti a vítězství, který si Lucia ponese na své kůži po celý život. Pět olympijských kruhů je hmatatelným symbolem let tvrdé práce, odhodlání a snu, který se stal skutečností,“ stojí u zveřejněných fotografií.

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