Šéf Mongaguy řekl Ano na stadionu. Jeho žena ho překvapila: Byl to její nápad

Od parné soboty už z nich jsou pan a paní Lukáš a Květa Pulkovi. Ano si řekli na ústeckém Městském stadionu po 16 letech, co jsou spolu.
„Navrhla jsem stadion, protože fotbalové hřiště vystihuje Lukášovu osobnost,“ svěřila se nevěsta, za svobodna Květa Manci Makulová. „Nedokázala jsem si představit, že by to bylo na jiném místě.“
Pulko je duchovním otcem Mongaguá. Projekt pro děti ze sociálně znevýhodněných poměrů a z vyloučených lokalit založil před 11 lety. Po celé republice už funguje 18 klubů a nejsou určené jen pro romské kluky a holky. Sportem je chce motivovat k lepšímu životu a odradit od poflakování nebo drog.
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Sám Pulko fotbal hrál přímo v ústeckém klubu, proto padla volba na stadion ve městě nad Labem, kde působí druholigový Viagem.
„Já na Armě vyrostl, jako hráč jsem tam prožil svoje dětství. Proto to moje žena navrhla, prý to bude pro mě autentické. Přišlo mi to jako skvělá idea, takže jsem kývl,“ neváhal šestatřicetiletý ženich.
Přitom žena jeho života, se kterou už vychovává tři děti, fotbal moc nesleduje. „Ona fandí hlavně Mongaguá. A díky mně poznala, co fotbal znamená, jaká to může být vášeň a láska,“ tvrdí Pulko, který si na obřad vzal šedivý oblek a bílý klobouk.
„Když jsme na hřišti stáli bok po boku, vybavilo se mi mnoho vzpomínek. Ještě na starou tribunu a buňkoviště, na můj první trénink, když jsem přišel z Neštěmic, na pana (funkcionáře) Hona a kluky, kteří mě přivítali v šatně, na Pavla Formana, který tehdy trénoval mládež. A taky na plno mých zápasů v žákovské a dorostenecké lize.“
Pulko se potil vedrem i nervozitou. Netradiční místo svatebního obřadu, pro něj prý nejoblíbenější v životě, považoval za symbolické. „Nejlepší, kde jsme se mohli vzít. Fotbalová hřiště jsou místa, která spojují lidi a vytvářejí nová přátelství. Dějí se tam pozitivní a krásné věci. Tyhle emoce se ve mně mísily.“
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K veselce došlo, až když jejich tři děti trochu povyrostly. „Já jsem chtěl, ať jsou větší a svatbu si pamatují. Chtěli jsme vybrat správný moment, což se povedlo.“
Na slavnostním aktu nechyběl fotbalový míč, ale branky na trávníku ano. „Chvilku jsme si kopali, ale nemohli jsme dát společný gól. Nevadilo to, protože náš společný gól byl, když jsme si řekli Ano.“