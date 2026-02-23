S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

David Chuchma
  15:30
Ostrou debatu v USA vyvolalo chování šéfa FBI po olympijském hokejovém finále. Kash Patel se objevil přímo v kabině amerického týmu, kde s hráči slavil zisk zlata. Záběry, na nichž pije pivo, polévá jím okolí a nechává si na krk pověsit zlatou medaili, se během hodin rozšířily po sociálních sítích i do velkých amerických médií.
„Pro velmi znepokojená média - ano, miluji Ameriku a byl jsem nesmírně poctěn, když mě moji přátelé, čerství zlatí medailisté z týmu USA, pozvali do šatny oslavit tento historický okamžik. Největší země na světě a nejlepší sport na světě,“ napsal Patel na sociální sítě.

Kritici mu vyčítají nejen samotné veselí, ale především načasování.

Podle deníku The New York Times došlo k oslavám v mimořádně citlivém období. FBI krátce předtím převzala vyšetřování případu muže zastřeleného při pokusu o vniknutí do prezidentského sídla na Floridě.

Úřad zároveň dlouhodobě monitoruje teroristické hrozby ze strany Íránu a aktivity mexického kartelu jménem Cartel de Jalisco Nueva Generación, jehož vůdce byl v neděli při operaci podporované americkými složkami zabit.

Patel během finále zároveň na síti X ujistil, že FBI věnuje vyšetřování všechny potřebné zdroje. Na kritiku reagoval i později.

Ředitel FBI je z bezpečnostních důvodů povinen cestovat vládním letadlem, aby měl nepřetržitý přístup k zabezpečeným komunikačním systémům.

Už v minulosti ale čelil otázkám, zda některé jeho cesty – například do Skotska na golf či na soukromé akce v Texasu – neměly spíše osobní než pracovní charakter.

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Letos v lednu se navíc objevily informace, že během návštěvy Británie navrhoval přesunout oficiální schůzky s tamními tajnými službami na zápasy Premier League či výlet na vodních skútrech.

Gratulace Trumpa i české pivo

Do euforických oslav v kabině olympijských vítězů navíc vstoupil i telefonát prezidenta Donald Trump, který hráčům gratuloval.

Olympijské zlato Američanů nad Kanadou mělo i nečekanou českou stopu. Hráči totiž slavili s pivem značky Pilsner Urquell, jehož plechovky byly patrné už z živého vysílání z kabiny.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Kapitán Auston Matthews si jednu přinesl dokonce i na tiskovou konferenci. Oficiálním pivem her je přitom značka Corona, která má s Mezinárodním olympijským výborem dlouhodobý kontrakt, a na sportovištích byla jediným nabízeným alkoholickým produktem. Třetinka vyšla na sedm eur (zhruba 180 korun).

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

