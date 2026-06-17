Sedm nadávek za minutu. Tenista si v přímém přenosu zadělal na tučnou pokutu

Sedmadvacetiletý Francouz zvítězil nad krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem 6:7, 6:4 a 7:6. V odpovědi na otázku moderátorky BBC Jenny Drummondové, která se po zápase zajímala o soupeřovo podání letící rychlostí kolem 230 kilometrů za hodinu, si pak Moutet nebral servítky.
„Když mi tam poslal druhý servis takovou rychlostí, říkal jsem si: k**va,“ popisoval situaci. Když ho Drummondová upozornila, aby si dával pozor na slovník, následovala pak série dalších vulgarit. Diváci se bavili, moderátorka se omlouvala a rozhovor nakonec raději předčasně ukončila.
Moutet později pod zkráceným videem zveřejněným na sociálních sítích napsal, že si jen dělal legraci. „Doufám, že vás to neurazilo. Díky za podporu,“ vzkázal fanouškům.
Celá záležitost však nemusí skončit jen u omluvy. Podle pravidel ATP mohou být hráči za slyšitelné vulgarity potrestáni pokutou až do výše pěti tisíc dolarů za každý prohřešek.
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V Moutetově případě by se tak sankce mohla vyšplhat až na 35 tisíc dolarů, tedy téměř 730 tisíc korun. Záležet bude především na tom, zda ATP jeho vystoupení vyhodnotí pouze jako nevhodný slovník, nebo jako neúctu vůči turnaji a divákům.
Pro Mouteta by navíc podobný postih nebyl ničím novým. Výbušný Francouz už v minulosti několikrát čelil disciplinárním trestům kvůli svému chování na kurtu i mimo něj. V roce 2022 byl například vyloučen z turnaje v Adelaide a francouzská federace mu kvůli opakovaným excesům odebrala finanční podporu.