Šebek a Gondík krotili monstrum NASCAR. Jako ve Star Treku, zářil chirurg

Petr Bílek
  10:00
Sešlápl plyn a cítil se jako v oblíbeném Star Treku, i když v záplavě adrenalinu použil příměr z jiné slavné vesmírné ságy. Když populární chirurg a influencer Tomáš Šebek popisoval, jak se mu v Mostě řídilo závodní žihadlo NASCAR, sršelo z něj nadšení: „Letíte jako v Millennium Falcon těsně předtím, než se pustíte do světelné rychlosti a dáte tomu plný kouř.“

Martin Doubek, dvojnásobný šampion evropské odnože kultovní americké série NASCAR, ve čtvrtek pozval na testy do Mostu nejen lékaře Šebka, ale i moderátora, herce, muzikanta a motonadšence Dalibora Gondíka.

První jmenovaný seděl v závoďáku vůbec poprvé, druhý už má zkušeností na rozdávání. V kokpitu se potili jako v sauně, přesto jízdy zvládli se ctí. „Venku bylo 34 stupňů Celsia, v autě přes sedmdesát, to je na padnutí. Oba do toho šli statečně!“ líčil Doubek.

Ani jeden nebrblal, když se v parnu a spalujícím slunci musel soukat do nehořlavé kombinézy. „Přirovnal bych to k Pražskému maratonu, když je venku krásných 32 a běžíte bos. Lehce se mi točí hlava, ale jsem zvyklý pracovat ve vysokých teplotách a vysokých otáčkách,“ neotrávilo tropické počasí účastníka misí Lékařů bez hranic.

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Ani Gondíka, byť měl pocit, že během jízdy zhubnul. „V podobně příšerném vedru jsem startoval na Bohemia Rally, ve 33 stupních jsem běžel několik půlmaratonů. V autě na vás vedou ještě trubky, kolegové se ptali, zda to je klimatizace, ale on na vás fouká vařící vzduch. Prakticky máte hlavu v motoru, proto ji mám tak červenou,“ smál se.

Šebek si nejprve s chirurgickou přesností nepočínal, několikrát udělal hodiny. „Věděl jsem, že závodní auto budu řídit jen pár minut ve svém životě, tak jsem do toho hned dal všechno, co šlo,“ chrlil dojmy. „V první zatáčce jsem měl hodiny, ve třetí taky, brzy zase. Pak jsem se uklidnil, kamarád Honza Altner mě krásně metodicky vedl.“

Nakonec básnil o fantastickém zážitku a přidal osvětu, která ho proslavila na Instagramu. „Naposledy jsem se pokoušel závodit ve Škodě 105 L, pak už nikdy. Mám čtyři děti, snažím se být zodpovědný řidič – a jako doktor můžu doporučit vyzkoušet si okruh pod vedením instruktora, na silnici tohle nepatří, to byste ohrozili sebe a ostatní,“ apeloval.

Lékař Tomáš Šebek se projel v autě, s nímž Martin Doubek jezdí sérii NASCAR.
Lékař Tomáš Šebek se projeli v autě, s nímž Martin Doubek jezdí sérii NASCAR.
Most, 25.6. 2026, herec Dalibor Gondík a lékař Tomáš Šebek se projeli v autě, s nímž Martin Doubek jezdí sérii NASCAR.
Lékař Tomáš Šebek (uprostřed) a Dalibor Gondík (vpravo) se projel v autě, s nímž Martin Doubek jezdí sérii NASCAR.
Dalibor Gondík se v Mostě projel i v historickém voze.
15 fotografií

A poklonil se před závodníky všeho druhu. „Jestli si někdo myslí, že motorsport není sport, tak je na omylu. Ještě půl hodiny po jízdě mám tepovou frekvenci jako při plném výkonu v běhu. Závodění je extrémně fyzicky náročné!“ zjistil zakladatel think tanku Ministr zdraví.

Majitel závodní licence Gondík to ví už dávno. Jezdil na motokárách i motorce, zkusil si rallye i okruhový Octavia Cup. „Ale NASCAR je úplně jiná disciplína. Martina Doubka jsem napoprvé odmítl.“ Nakonec neodolal a během posledního prázdninového víkendu se v Mostě zúčastní i závodů v kategorii Rookie Challenge.

„Je zážitek NASCAR řídit. Auto je osmiválcové, atmosférické, zadokolové, má senzační brzdy. Na to, že vypadá jako dodávka, se ovládá jako motokára,“ překvapilo Gondíka. „Jde o takový poctivý starý železný vehikl, který má výkon a dokáže zastavit. Což je u některých civilních amerických aut problém.“

Šebek možná bude NASCAR taky ještě v Mostě krotit. A dětské nadšení mu z tváře jistě nezmizí. „Vyzkoušel jsem rychlé motorky, ale tohle je jízda. Má to 400 koní, to je vážně Star Trek!“

A na konci srpna to budou v Mostě i Star Wars – hvězdné války nejen v sérii NASCAR, ale i v závodech tahačů.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Živě0:0
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