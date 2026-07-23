Sean McCann sní o účasti na olympiádě. Tragický příběh jeho sestry zná celý svět

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  11:22
Sean McCann během závodu na 800 m volným stylem v Londýně

Sean McCann během závodu na 800 m volným stylem v Londýně | foto: Profimedia.cz

Sean McCann, záběr z videa na sociálních sítích Loughborough Swimming
Rodina Seana McCanna před tragickým zmizením jeho starší sestry Maddie
Madeleine McCannová
Rodiče britské dívky Madeleine McCannové, která byla v roce 2007 unesena při...
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Tvář jeho zmizelé sestry Maddie zná celý svět. Sean McCann se však z pochopitelných důvodů veřejnosti dlouhá léta vyhýbal. Nyní na sebe jednadvacetiletý mladík upozornil jako nadějný plavec, který sní o olympijských hrách.

Život britské rodiny McCannových se zásadně změnil v roce 2007. Tehdy tříletá Madeleine, přezdívaná Maddie, beze stopy zmizela během dovolené v portugalském letovisku Praia da Luz. Případ sledovala média po celém světě a vyšetřovatelé se k němu opakovaně vraceli. Dívku se však dosud nepodařilo najít.

Jen o několik metrů dál ve vedlejším pokoji tehdy v inkriminovaný večer spal její o rok mladší bratr Sean.

Ten nyní ve 21 letech patří mezi úspěšné britské plavce a získal nominaci na Hry Commonwealthu. Ty často slouží jako důležitý mezikrok na cestě k olympijské reprezentaci.

„Plavu od osmi let. Přivedla mě k tomu maminka. Zpočátku jsem to nesnášel,“ říkal McCann v krátkém videu, které jeho tým zveřejnil na instagramovém účtu Loughborough Swimming.

Vedle sportu studuje chemické inženýrství na univerzitě v Loughborough, která je známá svým programem pro vrcholové sportovce.

„Mým osobním cílem jsou olympijské hry,“ uvedl. Svému snu podřizuje vše. Pravidelně vstává už ve čtyři hodiny ráno, aby mohl trénovat. Během týdne absolvuje devět tréninků v bazénu a třikrát týdně míří do posilovny.

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