Osmadvacetiletý Baena o svém premiérovém úspěchu informoval na Instagramu. „Mise splněna,“ napsal k sérii fotografií, na nichž během svého soutěžního debutu pózuje na pódiu.
První triumf oslavil jen několik dní poté, co trénoval se svým otcem Arnoldem Schwarzeneggerem v legendárním Gold’s Gymu na kalifornské Venice Beach. Právě tam začal někdejší filmový akční hrdina po příchodu do Spojených států v 60. letech budovat svou výjimečnou kulturistickou kariéru.
Schwarzenegger je považován za jednu z největších osobností tohoto sportu. Titul Mr. Olympia získal sedmkrát, soutěž Mr. Universe ovládl pětkrát a závodní kariéru ukončil v roce 1980.
Přestože Baena jde v otcových stopách, přiznal, že k dnešní formě neměl vždy blízko. Už dříve otevřeně mluvil o tom, že měl v mládí problémy s váhou.
„Lidé někdy zapomínají, že jsem byl na střední škole při těle. Vyřadili mě z basketbalového i fotbalového týmu, protože jsem ostatním dětem nestačil,“ cituje Baenu magazín People.
Zlom podle něj nastal ve chvíli, kdy začal plavat. „Naštěstí do plaveckého týmu nebyly žádné konkurzy, a to mi navždy změnilo život. Právě tam začala moje cesta k fitness a tréninku,“ uvedl.
V rozhovoru pro magazín People v roce 2022 navíc prozradil, že se kvůli své váze setkával i se šikanou.
Arnold Schwarzenegger má celkem pět dětí. Z manželství s Mariou Shriverovou má dcery Katherine a Christinu a syny Patricka, který je úspěšným hercem, a Christophera. Joseph je jeho nemanželský syn, jeho matkou je Schwarzeneggerova bývalá hospodyně Mildred Patricia Baenaová.