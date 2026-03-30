Schwarzeneggerův syn ovládl soutěž kulturistů. Trénoval pod dohledem otce

Autor:
  14:30
Syn Arnolda Schwarzeneggera Joseph Baena slaví první výrazný kulturistický úspěch. O uplynulém víkendu ovládl hned tři kategorie na soutěži NPC Natural Colorado State a připsal si tak své první vítězství. Na soutěž se přitom připravoval i pod dohledem svého otce, který dodnes patří k největším ikonám tohoto sportu.
Arnold Schwarzenegger a jeho syn Joseph Baena | foto: Profimedia.cz

8 fotografií

Osmadvacetiletý Baena o svém premiérovém úspěchu informoval na Instagramu. „Mise splněna,“ napsal k sérii fotografií, na nichž během svého soutěžního debutu pózuje na pódiu.

První triumf oslavil jen několik dní poté, co trénoval se svým otcem Arnoldem Schwarzeneggerem v legendárním Gold’s Gymu na kalifornské Venice Beach. Právě tam začal někdejší filmový akční hrdina po příchodu do Spojených států v 60. letech budovat svou výjimečnou kulturistickou kariéru.

joebaena

Mission Accomplished!

NPC Natural Colorado
Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class - 1st
Men’s classic Physique True Novice - 1st
Men’s Classic Physique Novice - 1st
Men’s Classic Physique Open Class C - 2nd

29. března 2026 v 0:10, příspěvek archivován: 30. března 2026 v 12:31
oblíbit odpovědět uložit

Schwarzenegger je považován za jednu z největších osobností tohoto sportu. Titul Mr. Olympia získal sedmkrát, soutěž Mr. Universe ovládl pětkrát a závodní kariéru ukončil v roce 1980.

Přestože Baena jde v otcových stopách, přiznal, že k dnešní formě neměl vždy blízko. Už dříve otevřeně mluvil o tom, že měl v mládí problémy s váhou.

„Lidé někdy zapomínají, že jsem byl na střední škole při těle. Vyřadili mě z basketbalového i fotbalového týmu, protože jsem ostatním dětem nestačil,“ cituje Baenu magazín People.

“You have to shock the muscles!”

24. března 2026 v 17:07, příspěvek archivován: 30. března 2026 v 12:32
oblíbit odpovědět uložit

Zlom podle něj nastal ve chvíli, kdy začal plavat. „Naštěstí do plaveckého týmu nebyly žádné konkurzy, a to mi navždy změnilo život. Právě tam začala moje cesta k fitness a tréninku,“ uvedl.

V rozhovoru pro magazín People v roce 2022 navíc prozradil, že se kvůli své váze setkával i se šikanou.

Arnold Schwarzenegger má celkem pět dětí. Z manželství s Mariou Shriverovou má dcery Katherine a Christinu a syny Patricka, který je úspěšným hercem, a Christophera. Joseph je jeho nemanželský syn, jeho matkou je Schwarzeneggerova bývalá hospodyně Mildred Patricia Baenaová.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

