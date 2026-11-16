Devětadvacetiletý Baena soutěžil v kategorii Classic Physique Open a získal medaili. „Byla to skvělá soutěž. Pořadatelé odvedli výbornou práci. Byl to můj první start mezi profesionály a dostal jsem se do nejlepší pětky, takže jsem na sebe vážně hrdý. Soutěžím přitom teprve prvním rokem,“ řekl.
„Byla to neuvěřitelná zkušenost. Chtěl jsem se dostat do první pětky a teď už vím, na čem mám zapracovat, abych se zlepšil,“ dodal.
Baena cvičí i se svým slavným otcem, kterého označil za „nejlepšího parťáka na trénink“. V minulosti otevřeně hovořil o tom, že se v době dospívání potýkal s nadváhou a šikanou. Ke kulturistice ho přivedl Schwarzenegger.
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„Táta mi dal encyklopedii kulturistiky. Listoval jsem v ní a hledal, jak nabrat svaly na bicepsech. A zamiloval jsem si posilování. Začalo mě bavit jíst zdravě a zjišťovat, jak tělo funguje a jak reaguje na trénink. Úplně mě to chytlo,“ vzpomínal v dubnovém rozhovoru pro magazín GQ.
Arnold Schwarzenegger má celkem pět dětí. Z manželství s novinářkou Marií Shriverovou má herec dcery Katherine a Christinu a syny Patricka a Christophera. Patrick se stejně jako otec vydal na hereckou dráhu a diváci ho mohou znát ze seriálů Bílý lotos nebo Gen V. Joseph je jeho nemanželský syn, jeho matkou je Schwarzeneggerova bývalá hospodyně Mildred Baenaová.