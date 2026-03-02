Pro šestadvacetiletého Schumachera to byl první závodní víkend v barvách týmu Rahal Letterman Lanigan Racing. Na Floridě působil uvolněně, sdílel také záběry, jak se pohybuje kolem trati v ulicích centra St. Petersburgu v elektrickém tahači, na koloběžce i na kole, které je součástí jeho spolupráce se značkou ENVE.
Pár dní před závodem dokonce zveřejnil fotku s krokodýlem americkým. „Krokodýli jsou na Floridě vzácní. To ti určitě přinese štěstí,“ psali mnozí fanoušci na Instagramu.
Krokodýl americký patří mezi ohrožené druhy a na Floridě jich žijí zhruba dva tisíce, některé zdroje udávají i méně.
Setkání se vzácným plazem ale mladému Schumacherovi štěstí nepřineslo. V sobotu se kvalifikoval na 21. místě, což znamenalo start z třetí řady od konce.
V neděli pak v samotném závodě nedokončil ani jedno kolo. Ve čtvrté zatáčce došlo ke kolizi Stinga Raye Robba se Santinem Ferruccim a Schumacher neměl kam uhnout. Robb dostal třicetisekundovou penalizaci za zaviněný kontakt, přesto v závodě pokračoval. Ferrucci i Schumacher zamířili po nehodě na vyšetření do lékařského centra.
„Je to frustrující, ale i takové je závodění,“ napsal Schumacher na sociálních sítích. Zároveň zdůraznil, že debutový víkend pro něj nebyl úplně ztracený. Během tří dnů na trati prý nasbíral cenné zkušenosti.
Už tento týden ho čeká další závod, tentokrát v Phoenixu. I tam půjde pro syna sedminásobného šampiona F1 o novinku: poprvé si vyzkouší závodění na oválu.
Mick Schumacher získal v roce 2020 titul mistra formule 2, následující dvě sezony jezdil ve formuli 1 za tým Haas. Po ztrátě sedačky působil jako rezervní jezdec a jezdil ve World Endurance Championship, přičemž startoval i na legendárním závodě 24 hodin Le Mans.