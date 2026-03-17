náhledy
Formule 1 je svět rychlosti, rizika a výjimečných osobností. A také místo, kde se některá jména vracejí znovu a znovu. Na startovním roštu se v různých dekádách potkávali synové slavných otců, bratři i další příbuzní. V historii F1 tak najdeme úspěšné rodiny, ale i hořké důkazy, že slavné jméno není zárukou dobrých výsledků. Připomeňte si nejslavnější příbuzné ve formulových závodech.
Autor: Profimedia.cz
Rodina Schumacherových je symbolem jedné z nejvýraznějších dynastií moderní éry. Michael Schumacher závodil v letech 1991 až 2006 a po návratu ještě mezi roky 2010 až 2012. Postupně jezdil za Jordan, Benetton, Ferrari a Mercedes, vyhrál 91 závodů a získal sedm titulů mistra světa.
Autor: ČTK
Jeho mladší bratr Ralf Schumacher působil v F1 v letech 1997 až 2007. Prošel stáje Jordan, Williams a Toyotu. Připsal si šest vítězství a dlouhé roky patřil ke stabilním jménům startovního pole.
Autor: ČTK
Třetím členem rodiny byl Mick Schumacher, Michaelův syn, který závodil v letech 2021 a 2022 za Haas. Jeho působení nebylo příliš úspěšné. Po ztrátě pozice působil jako rezervní jezdec a závodil ve World Endurance Championship, přičemž startoval i na legendárním závodě 24 hodin Le Mans. Nyní jezdí v americké sérii IndyCar.
Autor: ČTK
Graham Hill závodil v letech 1958 až 1975 a nejvýrazněji se zapsal v barvách BRM a Lotusu. Během kariéry vyhrál 14 Velkých cen a získal dva tituly mistra světa. Patří mezi obdivované legendy a například čtyřnásobný šampion Sebastian Vettel jej pravidelně uváděl jako svůj velký vzor.
Autor: Profimedia.cz
Grahamův syn Damon Hill jezdil mezi lety 1992 až 1999 za stáje Brabham, Williams, Arrows a Jordan a dostál rodinné pověsti. Na kontě má 22 vítězství a titul mistra světa z roku 1996.
Autor: Profimedia.cz
Ze světa F1 Damon Hill nikdy nezmizel. Působí jako příležitostný komentátor a manažer.
Autor: Profimedia.cz
Mistrovské titulky ve dvou generacích mají i Rosbergovi. Keke Rosberg závodil ve formuli 1 od roku 1978 do roku 1986 a vyhrál dohromady pět velkých cen. Během kariéry prošel týmy Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi a hlavně Williams, s nímž v roce 1982 získal titul mistra světa.
Autor: Profimedia.cz
Jeho syn Nico Rosberg působil v F1 v letech 2006 až 2016, nejprve za Williams, později za Mercedes. Právě s Mercedesem došel v sezoně 2016 až k titulu a celkem nasbíral 23 vítězství.
Autor: Profimedia.cz
Velmi silnou kapitolou jsou Verstappenovi. Jos Verstappen závodil ve formuli 1 v letech 1994 až 2003 a vystřídal týmy Benetton, Simtek, Arrows, Tyrrell, Stewart a Minardi. Na vítězství ani titul sice nedosáhl, přesto si vybudoval respekt jako rychlý a neústupný jezdec. Byl mimo jiné týmovým kolegou Michaela Schumachera.
Autor: Profimedia.cz
Jos Verstappen kdysi prohlásil, že pokud jeho syn Max bude chtít do F1, bude ho podporovat, jak nejvíce bude moci. A to také dodržel.
Autor: Profimedia.cz
Max Verstappen s otcovou podporou debutoval v roce 2015 u Toro Rosso a od roku 2016 závodí za Red Bull Racing, s nímž se zařadil mezi nejvýraznější postavy formule 1. Zatím získal čtyři mistrovské tituly. Zajímavostí je, že jeho partnerkou a matkou jeho dcery Lilly je Kelly Piquetová, dcera trojnásobného mistra světa Nelsona Piqueta.
Autor: Jakub Porzycki, Reuters
Několik kapitol má v historických záznamech i jméno Villeneuve. Gilles Villeneuve závodil v letech 1977 až 1982 za McLaren a především za Ferrari, s nímž se stal jednou z největších ikon své éry. Vyhrál šest velkých cen, titul však nezískal. Jeho bratr Jacques Villeneuve starší se rovněž pokoušel proniknout do F1. Nastoupil do několika kvalifikací, do závodu ale nikdy nepostoupil.
Autor: Profimedia.cz
Gillesův syn Jacques Villeneuve vstoupil do F1 v roce 1996 s týmem Williams, později jezdil také za BAR, Renault, Sauber a BMW Sauber. Na kontě má 11 vítězství a titul mistra světa z roku 1997.
Autor: ČTK
Pokud má mít formule 1 skutečný „rodinný klan“, pak jsou to Fittipaldiové. Emerson Fittipaldi závodil v letech 1970 až 1980 za Lotus, McLaren a Fittipaldi Automotive. Vyhrál 14 závodů a získal dva tituly mistra světa.
Autor: ČTK
Ve Formuli 1 je Emerson stále aktivní a platí za jednoho z nejoblíbenějších ambasadorů motorsportu.
Autor: ČTK
Emersonův bratr Wilson Fittipaldi jezdil v letech 1972 až 1975 za Brabham a Fittipaldi, skončil bez vítězství a bez titulu.
Autor: Profimedia.cz
Wilsonův syn Christian Fittipaldi (uprostřed) závodil v F1 v letech 1992 až 1994 za Minardi a Footwork. Na snímku s otcem Wilsonem a strýcem Emersonem.
Autor: ČTK
Dalším jménem rodu je Pietro Fittipaldi, Emersonův vnuk. Dlouhá léta byl rezervním jezdcem týmu Haas. V roce 2020 nastoupil po nehodě Romaina Grosjeana ve Velké ceně Bahrajnu do posledních dvou závodů sezony.
Autor: Profimedia.cz
Dlouho se pozornost fanoušků stáčela i směrem k F2, kde v letech 2021 – 2024 jezdil Emersonův syn Enzo. Do formule 1 se však nakonec nedostal.
Autor: Profimedia.cz
Velké jméno nesou také Brabhamové. Jack Brabham závodil mezi lety 1955 a 1970 a nejvíce se proslavil s týmy Cooper a Brabham. Vyhrál 14 velkých cen a získal tři tituly mistra světa.
Autor: Profimedia.cz
Jackův syn David Brabham se objevil ve formuli 1 v sezonách 1990 a 1994, kdy startoval za Brabham a Simtek. Druhý syn Gary Brabham se pokoušel v roce 1990 kvalifikovat s týmem Life, ale do závodu se nedostal.
Autor: Profimedia.cz
Také rodina Andretti vstoupila do F1 vícekrát. Mario Andretti závodil ve Formuli 1 v letech 1968 až 1982 a během kariéry vystřídal týmy Lotus, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo a další. Vyhrál 12 závodů a v roce 1978 se stal mistrem světa.
Autor: ČTK
Jeho syn Michael Andretti dostal šanci v F1 v roce 1993 u McLarenu, ale jeho angažmá trvalo jen jedinou sezonu. Stal se ale výraznou tváří vstupu Cadillacu do seriálu.
Autor: Profimedia.cz
Do dvougenerační historie F1 patří i Piquetové. Nelson Piquet závodil v letech 1978 až 1991 za Ensign, McLaren, Brabham, Lotus a Benetton. Vyhrál 23 velkých cen a získal tři tituly mistra světa.
Autor: ČTK
Jeho syn Nelson Piquet Jr. působil ve F1 v letech 2008 a 2009 za Renault. Na vítězství ani titul nedosáhl, ale připsal si jedno pódium.
Autor: Profimedia.cz
Také příjmení Magnussen se opakovalo ve dvou generacích. Jan Magnussen (na snímku vlevo) závodil ve F1 v roce 1995 a poté v letech 1997 až 1998 za McLaren a Stewart.
Autor: Profimedia.cz
Janův syn Kevin Magnussen vstoupil do F1 v roce 2014 s McLarenem, později jezdil za Renault a především za Haas. Na vítězství ani titul nedosáhl, ale hned při debutu zaujal druhým místem. Později si připsal i jednu pole position.
Autor: Profimedia.cz
Japonskou rodinnou stopu drží Nakajimové. Satoru Nakajima závodil v letech 1987 až 1991 za Lotus a Tyrrell.
Autor: ČTK
Jeho syn Kazuki Nakajima působil ve Formuli 1 v letech 2007 až 2009 za Williams. Ani jeden z nich se nedočkal vítězství.
Autor: Profimedia.cz
Brit Jonathan Palmer (vlevo) závodil ve F1 v letech 1983 až 1989 za Williams, RAM, Zakspeed a Tyrrell. Na velké výsledky nedosáhl. Jeho syn Jolyon Palmer (vpravo) působil ve Formuli 1 v letech 2016 a 2017 za Renault. Dnes je komentátorem.
Autor: Profimedia.cz
U Scheckterových se ve formuli 1 potkali bratři. Jody Scheckter závodil v letech 1972 až 1980 za McLaren, Tyrrell, Wolf a Ferrari. Vyhrál deset závodů a v roce 1979 získal titul mistra světa
Autor: Profimedia.cz
Po ukončení kariéry byl komentátorem. Věnuje se rovněž farmaření. Jodyho starší bratr Ian Scheckter působil ve F1 v letech 1974 až 1977 a závodil mimo jiné za Williams, March a Tyrrell.
Autor: Profimedia.cz
Jackie Stewart závodil v letech 1965 až 1973 za BRM, Matra a Tyrrell. Vyhrál 27 Velkých cen a získal tři tituly mistra světa.
Autor: Profimedia.cz
Jackie Stewart nikdy z formulového světa nezmizel, pravidelně navštěvuje velké ceny a spolu s Emersonem Fittipaldim patří k oblíbeným šampionům fanoušků i pilotů. Jeho starší bratr Jimmy Stewart nastupoval do závodů Formule 1 na přelomu 50. a 60. let, ale bez výraznějších výsledků.
Autor: ČTK
V historii f1 se zopakovalo i příjmení Senna. Legendární Ayrton Senna závodil v letech 1984 až 1994 za Toleman, Lotus, McLaren a Williams. Získal 41 vítězství a tři tituly mistra světa.
Autor: Profimedia.cz
Jeho synovec Bruno Senna působil v F1 v letech 2010 až 2012 za HRT, Lotus Renault GP a Williams. Nezaznamenal však větší úspěchy.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavým mostem mezi různými epochami motorsportu jsou Stuckovi. Aristokrat Hans von Stuck starší zasáhl do rané mistrovské éry F1 v 50. letech a proslavil se už předválečnými závody.
Autor: ČTK
Jeho syn Hans-Joachim Stuck závodil ve Formuli 1 v letech 1974 až 1979 za March, Brabham, Shadow a ATS. Na vítězství ani titul nedosáhl, ale získal dvě pódia. Dodnes je ale uznávanou osobností motorsportu.
Autor: Profimedia.cz
Manfred Winkelhock závodil ve F1 v letech 1980 až 1985 za Arrows, ATS, Brabham a RAM (na snímku s Nikim Laudou).
Autor: ČTK
Jeho syn Markus Winkelhock dostal jedinou šanci v roce 2007 s týmem Spyker, ale i ta stačila, aby se zapsal do paměti fanoušků. V deštivém závodě na Nürburgringu totiž krátce vedl.
Autor: Profimedia.cz
První ženou ve Formuli 1 byla aristokratka Maria Teresa De Filippis. Nastoupila do několika závodů v 50. letech 20. století. Závodnicí se stala díky sázce se svými bratry. Jeden z nich, Luigi, byl sám závodníkem a i on měl ambici jezdit F1. Přihlásil se do jednoho ze závodů na Monze, ale nakonec do kvalifikace nenastoupil.
Autor: Profimedia.cz