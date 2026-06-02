Sběratelská horečka před MS. Burza samolepek přilákala přes 8000 fanoušků

Na jednom místě se tak sešli fanoušci, kteří si přišli doplnit alba pro letošní světový šampionát. Atmosféra přitom připomínala spíš hudební festival než obyčejnou sběratelskou akci. Lidé mezi sebou vyměňovali duplicitní kartičky i samolepky, hledali chybějící hráče a snažili se dokončit svá alba ještě před startem turnaje.
Letošní vydání alba k mistrovství světa patří k vůbec největším v historii. Obsahuje 980 nálepek na více než stovce stran a kompletní sbírka tak představuje pro fanoušky pořádnou výzvu. V Česku se cena jednoho balíčku pohybuje okolo padesáti korun.
Mezi nejžádanějšími osobnostmi jsou tradičně největší fotbalové hvězdy. Fanoušci tak v Santiagu nejčastěji sháněli Lionela Messiho, Cristiana Ronalda nebo Lamina Yamala.
Sběratelská mánie kolem Panini alb přitom už dávno není jen papírovou záležitostí. Fanoušci si mohou nálepky vyměňovat také v digitální podobě, která fanoušky mistrovství světa provází už od roku 2006. Pro letošní šampionát navíc společnost nedávno představila novou mobilní aplikaci s řadou dalších funkcí.
V aplikaci mohou sběratelé získávat virtuální samolepky, vyměňovat je s fanoušky z celého světa, plnit různé výzvy nebo si sestavovat vlastní Dream Team. Nechybí ani exkluzivní obsah připravený ve spolupráci s partnerem projektu Coca-Colou.