Na první pohled šlo o příchod, který by člověk čekal spíš na módní přehlídce než na tenisový zápas.
A o to víc se v úterý řešilo, jestli Ósakaová zvládne výrazný nástup potvrdit i výkonem. Proti Chorvatce Antonii Ružičové sice ztratila druhý set, nakonec ale duel urvala ve třech sadách 6:3, 3:6 a 6:4.
Po zápase dostala otázku, jestli jí volba extravagantního outfitu nevytvořila větší tlak na vítězství. Ósakaová však podobné úvahy s nadhledem odmítla. „Upřímně řečeno, uvědomuji si, že jsem trochu divná, protože mi na tomhle moc nezáleží,“ řekla na tiskové konferenci.
„Osobně cítím, že chci dělat věci, které vytvářejí radost a štěstí. Já samozřejmě miluji módu a představa takového příchodu mě prostě nadchla. Dělá mi to o něco větší radost z celé přípravy na zápas,“ dodala.
Její garderoba přitom budila pozornost už před samotným startem turnaje. Spekulace o tom, co Ósakaová letos oblékne v rámci spolupráce se značkou Nike, se na sociálních sítích rozvinuly už s předstihem. A ne vždy šlo o nadšené reakce.
„Pokud jste nekultivovaní, nebudete rozumět mým tenisovým outfitům. Všechny mají svůj příběh a důvod existence. Je mi líto, ale trvám na svém,“ vzkázala tehdy.
Nekultivovaní lidé tomu nerozumí. Ósakaová odpálkovala kritiky svých outfitů
Časopisu Vogue řekla, že nápad na výstřední oděv dostala, když četla pohádku své dvouleté dceři Shai. „Byl tam obrázek medúzy, a když jsem jí ho ukázala, byla nadšená,“ uvedla Ósakaová. S realizací jí pomohl módní návrhář Robert Wun.
„Nemám slov. Je to opravdu odvážné. Ale proč ne?“ komentoval její úbor trojnásobný vítěz Australian Open Mats Wilander, který pracuje na turnaji tradičně jako expert televizní stanice Eurosport.
Ósakaovou nyní čeká druhé kolo, ve čtvrtek se v něm utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.