V roce 2004 bylo Marii Šarapovové pouhých sedmnáct let, když ve finále Wimbledonu porazila Američanku Serenu Williamsovou. Kromě první grandslamové trofeje si tehdy odnesla také prémii ve výši 560 500 liber, což v dnešním přepočtu odpovídá zhruba 15,7 milionu korun.
Mladá tenistka však peníze neutratila za luxusní kabelky, oblečení či dovolenou. Místo toho se s maminkou vydala na nákup nové matrace. A za kvalitní spánek neváhala zaplatit pořádný balík.
„První velký nákup jsem udělala poté, co mi přišel opravdu vysoký šek za vítězství na mém prvním grandslamu. Šla jsem do obchodu s matracemi a utratila tam strašně moc peněz. Úplně se stydím to říct,“ přiznala Šarapovová v podcastu Pretty Tough.
Za matraci tehdy zaplatila neuvěřitelných 10 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přibližně 210 tisíc korun. „Když jsme se vrátily domů, táta se zeptal, kde jsme byly. Řekla jsem mu, že jsme nakupovaly. A on se hned zeptal, jakou kabelku jsem si koupila,“ vzpomínala tenistka.
„Řekla jsem mu: ‚Žádnou kabelku jsme nekoupily. Koupily jsme matraci. Tati, stála nás deset tisíc dolarů.‘ Ten výraz v jeho obličeji byl k nezaplacení,“ pobavila se Šarapovová.
Investice se jí ale zřejmě vyplatila. Jak totiž sama prozradila, luxusní matraci má dodnes, tedy více než dvacet let po svém wimbledonském triumfu.
Ten byl pro Šarapovovou teprve začátkem mimořádně úspěšné kariéry. Ruská tenistka postupně vyhrála celkem pět grandslamových turnajů a vystoupala až na první místo světového žebříčku.
Jen na turnajových odměnách si během kariéry přišla na více než 38,7 milionu dolarů, což představuje přibližně 810 milionů korun. V historickém žebříčku WTA jí patří sedmá příčka.
Ještě výraznější příjmy jí ale přinesly reklamní a sponzorské smlouvy. Spolupracovala například se značkami Nike, Prince nebo Porsche. Podle magazínu Forbes byla jedenáct let nejlépe placenou sportovkyní světa.
Vedle tenisu se pustila také do podnikání a založila vlastní značku cukrovinek Sugarpova. Její celkové jmění se podle odhadů pohybuje kolem 4,6 miliardy korun.
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