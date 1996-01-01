V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by se tak stalo 30 let od chvíle, kdy Češi na světovém šampionátu triumfovali poprvé. Bylo to v roce 1996 ve Vídni, kde tehdejší tým vybojoval historické zlato. Podívejte se v galerii, jak dnes vypadají hráči, kteří se tehdy zapsali do hokejových dějin.
Útočník Jiří Dopita patřil k nevětším hvězdám českého hokeje. V roce 1996, 2000 a 2001 se stal mistrem světa. Je také jedním ze zlatých hochů z olympijského Nagana.
Později se stal majoritním vlastníkem HC Olomouc, kde působil také jako asistent trenéra. Svůj podíl posléze odprodal a jako trenér působil v Třinci a ve Vsetíně. Aktuálně je součástí projektu Akademie Českého hokeje.
Také Pavel Patera (na snímku vlevo) měl mimořádnou reprezentační kariéru. Je olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa. Patřil k výrazným centrům české reprezentace a s klubem získal tituly ve třech zemích: v české extralize se Vsetínem, v Rusku s Omskem a ve Švédsku s Färjestadem.
Po hráčské kariéře se vydal na trenérskou dráhu. Vedl mimo jiné Kladno a Mladou Boleslav a od března 2024 je hlavním trenérem HC Energie Karlovy Vary.
Útočník Martin Procházka (na snímku vpravo) s reprezentací získal olympijské zlato 1998 a čtyři tituly mistrů světa. Ve finále MS 1996 proti Kanadě vstřelil rozhodující gól na 3:2.
Po skončení hráčské kariéry trénoval HC Řisuty a působí také v médiích. Od roku 2017 je hokejovým expertem České televize. V roce 2012 se zúčastnil televizní soutěže StarDance …když hvězdy tančí, ve které společně s taneční partnerkou Terezou Bufkovou obsadil druhé místo.
Roman Turek byl mistrem světa pouze jednou. Má za sebou však mimořádnou kariéru. V NHL chytal za Dallas, St. Louis a Calgary, s Dallasem vyhrál v roce 1999 Stanley Cup. Dvakrát získal William M. Jennings Trophy pro brankáře týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek.
Kariéru uzavřel v Českých Budějovicích. V roce 2023 byl uveden do Síně slávy českého hokeje. S jihočeským hokejem zůstal dlouhodobě spojený, Motor ho řadí mezi své výjimečné hráče.
Útočník Viktor Ujčík získal titul mistra světa v letech 1996, 1999 a 2001. V české nejvyšší soutěži hrál za Jihlavu, Spartu, Třinec, Plzeň a další kluby, dlouhodobě patřil mezi výrazné ligové střelce.
Po kariéře se stal trenérem a funkcionářem. Působí v Jihlavě a od roku 2018 je předsedou disciplinární komise extraligy.
Obránce Michal Sýkora se stal mistrem světa dvakrát. V NHL odehrál 267 zápasů, v české extralize nastupoval hlavně za Pardubice a Spartu. Se Spartou získal extraligový titul.
Po kariéře se věnoval podnikání se zlatem a stříbrem, které skončilo vážnými finančními problémy a nakonec krachem. V roce 2025 soud zrušil jeho oddlužení a nařídil konkurz.
Roman Čechmánek patřil mezi nejúspěšnější české brankáře. Stal se mistrem světa a olympijským vítězem z Nagana. Se Vsetínem získal pět extraligových titulů a později chytal také v NHL za Philadelphii a Los Angeles.
Po kariéře se Čechmánek věnoval trénování a podnikání, mimo jiné obchodu s vínem. V posledních letech života čelil finančním a soudním problémům. Zemřel náhle v listopadu 2023 ve věku 52 let.
Robert Reichel byl jedním z nejvýraznějších hráčů české hokejové historie. V roce 1996 byl kapitánem českého týmu. Svůj zřejmě nejslavnější gól střelil na olympijských hrách v Naganu v semifinále s Kanadou, kdy jako jediný střelec uspěl v samostatných nájezdech. V NHL odehrál 900 zápasů za Calgary, NY Islanders, Phoenix a Toronto. V roce 2015 byl uveden do Síně slávy IIHF.
Po kariéře působí jako trenér. Byl u české reprezentace do 20 let a následně se přesunul do klubového hokeje. V roce 2026 se vrátil do Litvínova, kde působí v trenérském vedení extraligového týmu.
Obránce Jiří Vykoukal je dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný mistr extraligy. V reprezentaci odehrál 172 zápasů, v nejvyšší české soutěži přes 600 utkání. Hrál také ve Finsku, Švédsku a v zámořské AHL.
Útočník Roman Meluzín získal titul mistra světa dvakrát. V extralize hrál například za Brno, Zlín, Třinec, Pardubice a Šumperk.
Od sezony 2012/2013 se věnuje trenérské práci. Působí u mládeže Komety Brno.
Útočník Otakar Vejvoda byl na MS 1996 zařazen do All-Star týmu turnaje. V reprezentaci odehrál 53 zápasů a vstřelil 17 branek. Později působil jako hráč ve Švédsku.
Hráčskou kariéru mu výrazně omezily zdravotní problémy. Později se začal věnovat trenérské činnosti.
Obránce Drahomír Kadlec patřil mezi nejzkušenější hráče na soupisce pro MS 1996. V letech 1987 až 1993 získal pět bronzových medailí na mistrovstvích světa. Titul mu vynesl až rok 1996. Klubovou kariéru spojil například s Kladnem či Litvínovem, působil také v Německu.
Po skončení hráčské kariéry se Kadlec zaměřil na trénování. Pracoval jak s hokejovými, tak hokejbalovými týmy. Aktuálně působí u juniorů Rytířů Kladno. Na konci roku 2014 ho postihly zdravotní problémy, kvůli kterým skončil v kritickém stavu v umělém spánku. Léčba trvala rok.
Hokejový útočník Radek Bělohlav vybojoval na MS zlato v roce 1996 a bronz v roce 1998. V extralize získal tři mistrovské tituly a odehrál téměř tisíc zápasů v nejvyšší soutěži. Výrazně spojený byl s Českými Budějovicemi.
Od roku 2011 se věnuje trénování. Působil u několika klubů a od roku 2023 vede HC Příbram. V roce 2026 s týmem ovládl základní část třetí nejvyšší hokejové ligy v ČR.
Obránce Antonín Stavjaňa (na snímku vlevo) byl dvojnásobným mistrem světa. Zlato získal v roce 1985 s Československem a v roce 1996 s Českem. V letech 1987 až 1993 byl osobností bronzové generace. Hrál také na olympijských hrách a patřil k dlouholetým oporám národního týmu.
Útočník David Výborný (vlevo) se stal pětkrát mistrem světa a držitelem olympijského bronzu z Turína 2006. Na světových šampionátech patřil k nejstabilnějším českým hráčům své éry a startoval na dvanácti MS v řadě. Hrál i NHL za Columbus.
