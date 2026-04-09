Alonsovo rodné Španělsko se nyní připravuje na červnovou návštěvu papeže Lva XIV. Generálním koordinátorem cesty hlavy římskokatolické církve je Yago de la Cierva. Ten se podílel také na organizaci návštěvy Benedikta XVI. v roce 2011 a nyní přiblížil odvážný návrh, který tehdy během příprav zástupcům papeže předložil.
„V roce 2011 jsme se ptali, zda by papamobil mohl řídit Fernando Alonso. Jenže oni zvedli ruce k nebi a řekli nám: v žádném případě! Hájil jsem ten nápad a říkal jsem, že Fernando Alonso řídit jistě umí a Svatý otec by byl v naprostém bezpečí. Odpověděli nám ale, že za volantem musí sedět příslušník národní policie,“ cituje de la Ciervu magazín Sun.
Alonso tehdy závodil za Ferrari. Bylo to pět let poté, co získal svůj druhý a zatím poslední titul mistra světa, který vybojoval s Renaultem. Aktuálně matador formule 1 jezdí za Aston Martin.
Dosavadní průběh sezony mu však příliš důvodů k radosti nedává. Vůz se v nové éře pravidel potýká s výraznými technickými problémy a Alonso i jeho týmový kolega Lance Stroll se pohybují na chvostu výsledkového pole. Alonso ve třech dosavadních závodech dvakrát nedokončil a při poslední Velké ceně Japonska dojel osmnáctý. Stroll zatím nedokončil ani jeden závod.
Lépe se španělskému závodníkovi daří v osobním životě. Na konci března přivítal s partnerkou Melissou Jiménezovou na svět svého prvního potomka.
Po zrušení Velkých cen Bahrajnu a Saúdské Arábie kvůli konfliktu na Blízkém východě čeká formuli 1 měsíční přestávka. Další závod se pojede 3. května v Miami.