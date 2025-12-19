Nové kopačky F50 Salah vycházejí z modelu F50 Elite FG a poprvé se mají objevit během Afrického poháru národů. Designéři se inspirovali starověkým Egyptem a symbolikou hieroglyfů, které se v podobě jemných detailů objevují na bílém základu kopaček. Pískové tóny mají připomínat pouštní krajinu, ze které Salah pochází, zároveň ale působí spíše střídmě než okázale.
|
Adidas po dvaceti letech oživuje legendu. Kopačky Spider se vracejí v moderní verzi
Zlaté tři pruhy na boční straně a logo F50 doplňují jinak minimalistické provedení. Bílé provedení dominuje i na jazyku, kde se znovu objevují zlaté detaily.
„Chtěli jsme vytvořit kopačku, která bude odrážet nejen Salahovy výkony na hřišti, ale i jeho příběh a kořeny,“ uvádí adidas na svém webu. „Design čerpá z historie starověkého Egypta a kombinuje ji s moderním pojetím rychlosti.“
|
Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku
Dvaatřicetiletý útočník patří už řadu let mezi nejvýraznější postavy světového fotbalu. V dresu Liverpoolu nastřílel skoro dvě stě gólů, vyhrál Ligu mistrů i Premier League a stal se ikonou nejen v Anglii, ale i napříč Afrikou a Blízkým východem. Speciální edice kopaček tak nepřipomíná jen jeho současnou formu, ale i stopu, kterou ve fotbale zanechal.