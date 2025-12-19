Salah má vlastní kopačky. Adidas ho zvěčnil v edici inspirované Egyptem

David Chuchma
  12:25
Německá značka Adidas představila speciální edici kopaček F50 věnovanou Mohamedu Salahovi. Egyptský kanonýr a dlouholetá opora Liverpoolu se tak zařadil mezi hráče, kteří mají vlastní model navržený na míru - tentokrát s výrazným odkazem na jeho původ i herní styl.
Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná egyptskými kořeny hvězdy Liverpoolu.

Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná egyptskými kořeny hvězdy Liverpoolu. | foto: Adidas

Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná...
Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná...
Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná...
Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná...
23 fotografií

Nové kopačky F50 Salah vycházejí z modelu F50 Elite FG a poprvé se mají objevit během Afrického poháru národů. Designéři se inspirovali starověkým Egyptem a symbolikou hieroglyfů, které se v podobě jemných detailů objevují na bílém základu kopaček. Pískové tóny mají připomínat pouštní krajinu, ze které Salah pochází, zároveň ale působí spíše střídmě než okázale.

Adidas po dvaceti letech oživuje legendu. Kopačky Spider se vracejí v moderní verzi

Zlaté tři pruhy na boční straně a logo F50 doplňují jinak minimalistické provedení. Bílé provedení dominuje i na jazyku, kde se znovu objevují zlaté detaily.

Speciální edice kopaček adidas F50 věnovaná Mohamedu Salahovi, inspirovaná egyptskými kořeny hvězdy Liverpoolu.

„Chtěli jsme vytvořit kopačku, která bude odrážet nejen Salahovy výkony na hřišti, ale i jeho příběh a kořeny,“ uvádí adidas na svém webu. „Design čerpá z historie starověkého Egypta a kombinuje ji s moderním pojetím rychlosti.“

Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku

Dvaatřicetiletý útočník patří už řadu let mezi nejvýraznější postavy světového fotbalu. V dresu Liverpoolu nastřílel skoro dvě stě gólů, vyhrál Ligu mistrů i Premier League a stal se ikonou nejen v Anglii, ale i napříč Afrikou a Blízkým východem. Speciální edice kopaček tak nepřipomíná jen jeho současnou formu, ale i stopu, kterou ve fotbale zanechal.

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech

Dojatá Lindsey Vonnová po triumfu ve Světovém poháru po sedmi letech.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahájily ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. A úvodní sjezd ročníku se do historie zapíše především díky jménu Lindsey Vonnová. Američanka ve Švýcarsku...

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

Akční letáky
