Český motocyklový jezdec Filip Salač vstupuje do další kapitoly kariéry. V seriálu Moto2 se dohodl na spolupráci s americkým týmem, jehož titulárním partnerem je platforma OnlyFans. Po loňské sezoně v barvách stáje Marc VDS tak mění nejen zázemí, ale i vizuální identitu – místo výrazné červené bude jeho motorku nově zdobit především kombinace modré a červené.
Filip Salač představil nové barvy pro sezonu Moto2. Jeho motorku i kombinézu nově zdobí modro-červený design s výrazným logem hlavního sponzora OnlyFans.

Jediný český zástupce v doprovodných třídách mistrovství světa silničních motocyklů už představil nový design. Kombinéze i stroji dominuje modrá, doplněná bílými a červenými prvky. Výrazné místo zaujímá také logo hlavního sponzora, které v tuzemsku často vyvolává rozpaky.

Sám Salač se k tomu otevřeně vyjádřil. Připomněl, že v Česku je značka spojována především s obsahem pro dospělé, zatímco v zahraničí funguje jako širší platforma pro různé tvůrce – od fitness přes vzdělávání až po praktické návody. Věří proto, že i jeho angažmá může přispět k jinému pohledu na její využití.

Čtyřiadvacetiletý jezdec zůstává věrný svému tradičnímu číslu 12 a do nové sezony vstupuje s ambicí posunout se výrazně výš. Ročník Moto2 odstartuje už za dva týdny Velkou cenou Thajska.

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Michal Krčmář v cíli hromadného závodu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v...

20. února 2026  18:10

Artis před jarem hlásí změnu v sestavě. Holého na pozici jedničky vystřídá Borek

Tomáš Holý z Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Už v sobotu vyběhne poprvé v jarní části na trávník ShipEx Arény brněnský Artis. V dohrávce podzimního 14. kola druhé nejvyšší české soutěže se třetí celek tabulky utká s Opavou, která se nachází jen...

20. února 2026  17:44

