Jediný český zástupce v doprovodných třídách mistrovství světa silničních motocyklů už představil nový design. Kombinéze i stroji dominuje modrá, doplněná bílými a červenými prvky. Výrazné místo zaujímá také logo hlavního sponzora, které v tuzemsku často vyvolává rozpaky.
Sám Salač se k tomu otevřeně vyjádřil. Připomněl, že v Česku je značka spojována především s obsahem pro dospělé, zatímco v zahraničí funguje jako širší platforma pro různé tvůrce – od fitness přes vzdělávání až po praktické návody. Věří proto, že i jeho angažmá může přispět k jinému pohledu na její využití.
Čtyřiadvacetiletý jezdec zůstává věrný svému tradičnímu číslu 12 a do nové sezony vstupuje s ambicí posunout se výrazně výš. Ročník Moto2 odstartuje už za dva týdny Velkou cenou Thajska.