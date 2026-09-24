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Móda se v Miláně potkala se sportem. Velkolepá přehlídka Vogue World proměnila slavnou Galerii Viktora Emanuela II. v jedno dlouhé molo a vedle modelek se po něm prošla i řada sportovních hvězd. Nechyběli tenisté Aryna Sabalenková a Lorenzo Musetti či fotbalisté milánského Interu a AC.
Autor: Profimedia.cz
Italský tenista Lorenzo Musetti si odbyl svou přehlídkovou premiéru ve velkém stylu. Bronzový olympijský medailista z olympijských her v Paříži v černobílém obleku Bottega Veneta během show dokonce vyzval k tanci Jennifer Lopez.
Autor: Profimedia.cz
Aryna Sabalenková sice v uplynulých dnech přišla po téměř dvou letech o pozici světové jedničky, na eleganci jí to ovšem neubralo. V Miláně vyměnila sportovní oblečení za velkou večerní róbu.
Autor: Profimedia.cz
Držitelka čtyř grandslamových titulů se po mole prošla v přiléhavých třpytivých šatech Gucci.
Autor: Profimedia.cz
Lyžař Lucas Pinheiro Braathen nešel přehlídku v klasickém modelu, ale v brazilské olympijské uniformě z her Milán–Cortina.
Autor: Profimedia.cz
Braathen si tak na mole v Miláně připomněl jeden z nejhezčích momentů dosavadní kariéry. Na letošních olympijských hrách v obřím slalomu vybojoval první brazilskou medaili ze zimních olympijských her – a rovnou zlatou.
Autor: Profimedia.cz
Na prestižní milánské přehlídce nechyběli ani domácí fotbalisté. Barvy Interu vynesli na molo Hakan Çalhanoğlu, Benjamin Pavard a Angelica Montapertová.
Autor: Profimedia.cz
Za AC Milán vyšli na molo Ruben Loftus-Cheek, Lorenzo Ossola a Ashley Hu. Všichni tři oblékli jednu ze soutěžních sad dresů pro aktuální sezonu.
Autor: Instagram/ AC Milan
Atletiku na Vogue World zastupoval tyčkař Claudio Stecchi. Během přehlídky patřil mezi nejvýraznější osobnosti večera.
Autor: Profimedia.cz
Kromě oranžového sportovního kompletu čtyřiatřicetiletý italský reprezentant překvapil také tím, že skrze Galerii Viktora Emanuela II. nesl tyč, která je pro jeho sport nepostradatelná.
Autor: Profimedia.cz
Rychlobruslařka Arianna Fontanaová si s sebou na molo přinesla ty nejlepší doplňky. Oblékla výrazný oranžový model a obohatila jej třemi ze svých čtrnácti cenných kovů.
Autor: Profimedia.cz
Nejúspěšnější italská olympionička historie, která medaile získala na šesti zimních hrách v řadě, se na mole potkala s paralympioničkou Veronicou Yoko Plebaniovou. Ta pro tuto příležitost oblékla červenou róbu Armani Privé s třásněmi.
Autor: Profimedia.cz
Veronica Yoko Plebaniová se nevěnuje pouze jednomu sportu. Závodila ve snowboardingu, parakanoistice či triatlonu. Právě v něm vybojovala bronz na hrách v Tokiu a stříbro o tři roky později v Paříži.
Autor: Profimedia.cz
Svět volejbalu měl na přehlídce hned dvě zástupkyně. Jedna z největších hvězd tohoto sportu Paola Egonuová, která pomohla pro Itálii získat na hrách v Paříži 2024 zlatou medaili, vsadila na výrazné barvy. Oblékla žlutý sportovně laděný model Miu Miu s červeno-černými detaily.
Autor: Profimedia.cz
Kromě Egonuové vyrazila na molo i Myriam Syllaová. Kapitánka a dlouholetá reprezentantka pomohla Itálii k evropskému titulu i olympijskému zlatu v Paříži. Na přehlídce oblékla modrý overal z kolekce Miu Miu Resort 2018.
Autor: Profimedia.cz