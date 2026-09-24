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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
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Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař
Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.
Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se
Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.
Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...
Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney
Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat
Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy se utká s Týmem světa a v evropském výběru se představí také český tenista Jakub Menšík. V článku...
ONLINE: Derby v Třinci, Sparta hraje proti Litvínovu. Uhájí Kladno neporazitelnost?
Šest pátečních zápasů kompletuje 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v něm od 17 hodin hájí neporazitelnost v derby s Vítkovicemi, bez porážky je zatím také Kladno, které od 18 hodin hostí...
Jak jsme porazili Barcelonu. Před debutem Denia vzpomínal, pak vzýval odhodlání
Pokud chtěl před svou premiérou za Česko mlžit, španělskému trenérovi Santi Deniovi se to povedlo dokonale. Na tiskové konferenci před sobotním úvodním utkáním v nejvyšší úrovni fotbalové Ligy národů...
Pane učiteli, gól! Školní zápas házenkářů nadchl, za Lovce hrál i hodný tělocvikář
Páteční dopolední zápas extraligy pro školáky uhranul házenkáře Lovosic, pro jejich svalovce Patrika Stacha měl dvojnásobné kouzlo – v hledišti ho sledovali jeho žáci, je totiž tělocvikář. „Viděl...
Slováci odhalili nové dresy. Původní návrh ale museli změnit, UEFA měla námitky
Slovenská fotbalová reprezentace představila kolekci, která spojuje národní symboly s moderním streetwearovým stylem. Domácí varianta odkazuje na Vysoké Tatry, venkovní pracuje s motivem sokolů....
Od drum and bass k Oktagonu. Ondřej Vrba o největším MMA turnaji tohoto roku
Produkci drum and bassového festivalu Let It Roll vyměnil za řízení MMA galavečerů v naplněných arénách a stadionech. Projektový manažer organizace OKTAGON Ondřej Vrba popisuje, jaké výzvy obnáší...
Všichni řeší Kloppa! Jak mění Německo? Hráčům ušil pravidla, mluví i o politice
Třeba to byla jen čistá náhoda. Nebo se v tom snad skrývá kus symboliky? Než Jürgen Klopp ve čtvrtek večer v Amsterdamu načal svou štaci u německé reprezentace, z šatníku vytáhl stejný (nebo...
Russell vyhrál kvalifikaci F1 v Baku, Antonelli havaroval a bude opět stíhat
Kvalifikaci na sobotní Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Jeho týmový kolega a lídr průběžného pořadí mistrovství světa Kimi Antonelli havaroval a na startu bude...
Baník byl, je a vždycky bude v mém srdci číslo jedna, říká Baroš před exhibicí
Poslední zápas Milana Baroše je název exhibice, v níž se někdejší fotbalový reprezentant, vítěz Ligy mistrů s FC Liverpool a srdcař Baníku Ostrava představí se svými bývalými spoluhráči.
Česko - Španělsko v BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat
České tenistky vyhrály semifinále BJK Cupu proti Španělsku. Ve finále je čeká lepší z dvojice Itálie - Ukrajina. V článku naleznete jaké byly nominace obou týmů, vzájemná bilance a sázkové kurzy.
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Češky jsou ve finále BJK Cupu! Španělky načala Muchová a dorazila Nosková
Po osmi letech si české tenistky opět zahrají o titul z Billie Jean King Cupu. V semifinále prestižní týmové soutěže proti Španělkám nasadily nejsilnější možnou sestavu a zvítězily 2:0. Karolína...
Vyndej si dres, nebo jdeš ven. NHL opět zpřísňuje pravidlo, které vytáčelo i hvězdy
Před sezonou vzkázali: „Dávejte si pozor, budeme to přísněji trestat!“ NHL znovu po letech nabyla dojmu, že hokejisté neberou pravidlo o výstroji dostatečně vážně. Už v přípravě se slova rozhodla...