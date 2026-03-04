Běloruská tenistka sdílela na Instagramu sérii snímků, na nichž se s hnědobílým štěnětem mazlí ona i její partner Georgios Frangulis. Ash pózuje v autě, v areálu Indian Wells Tennis Garden i přímo v náručí své slavné majitelky. „Tygří tým má novou posilu. Seznamte se s Ashem,“ napsala Sabalenková k fotografiím.
Označení „Tygří tým“ používá pro svůj blízký okruh spolupracovníků a přátel. Přezdívka odkazuje na její tetování tygra, ale také dravý herní styl. Nyní do týmu oficiálně patří i malý Ash, který si rychle vybudoval vlastní fanklub.
Během prvních hodin od zveřejnění nasbíral příspěvek stovky tisíc reakcí. Sabalenková ho sdílela krátce před startem prestižního BNP Paribas Open, kde opět usiluje o titul.
V kalifornské poušti už slavila triumf ve čtyřhře po boku Elise Mertensové, když ve finále porazily českou dvojici Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Trofej ze dvouhry jí však stále uniká. Loni si zde zahrála finále, v němž podlehla Miře Andrejevové.
Právě její loňská přemožitelka přitom nedávno také rozšířila rodinu o čtyřnohého mazlíčka. Osmnáctiletá Andrejevová se v listopadu pochlubila fenkou Ressi, kterou dostala od své matky jako slíbenou odměnu za první umístění v elitní dvacítce světového žebříčku.