V krátkém videu, které se na internetu rychle stalo virálním, je vidět, jak Sabalenková pomalu přechází u sítě na Djokovičově straně kurtu právě ve chvíli, kdy se chystal servírovat. Na okamžik mu šibalsky zastíní výhled na tréninkového soupeře, na což Srb žertem zareaguje míčkem poslaným směrem k jejím nohám. Sabalenková odpoví lehkým přihraným výskokem, udělá ještě pár modelingových kroků a pak z kurtu odběhne.
Fanoušky na sociálních sítích video pobavilo a mnozí oceňovali přátelský vztah obou tenisových hvězd. „Miluju jejich přátelství,“ napsal jeden z nich. „Je strašně zábavné a hřejivé vidět takové sportovce, jak si ze sebe umějí dělat legraci,“ přidal další.
Oba tenisté nyní hrají na turnaji v Indian Wells a v úterý večer je čekají osmifinálové zápasy. Sabalenková se utká s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou, Djokoviče čeká řecký reprezentant Stefanos Tsitsipas.