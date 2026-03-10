Sabalenková přerušila trénink Djokoviče. Z kurtu si udělala modelingové molo

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková narušila trénink Novaka Djokoviče na turnaji v Indian Wells. Místní kurt na chvíli proměnila v improvizované molo a svou „modelingovou“ chůzí podél sítě pobavila nejen srbskou tenisovou legendu, ale i ostatní přihlížející.
Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.

foto: ČTK

Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.
Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.
Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.
Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.
V krátkém videu, které se na internetu rychle stalo virálním, je vidět, jak Sabalenková pomalu přechází u sítě na Djokovičově straně kurtu právě ve chvíli, kdy se chystal servírovat. Na okamžik mu šibalsky zastíní výhled na tréninkového soupeře, na což Srb žertem zareaguje míčkem poslaným směrem k jejím nohám. Sabalenková odpoví lehkým přihraným výskokem, udělá ještě pár modelingových kroků a pak z kurtu odběhne.

Fanoušky na sociálních sítích video pobavilo a mnozí oceňovali přátelský vztah obou tenisových hvězd. „Miluju jejich přátelství,“ napsal jeden z nich. „Je strašně zábavné a hřejivé vidět takové sportovce, jak si ze sebe umějí dělat legraci,“ přidal další.

Sabalenková se fanouškům pochlubila čtyřnohým přírůstkem do rodiny

Oba tenisté nyní hrají na turnaji v Indian Wells a v úterý večer je čekají osmifinálové zápasy. Sabalenková se utká s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou, Djokoviče čeká řecký reprezentant Stefanos Tsitsipas.

