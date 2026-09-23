Na snímcích, které zveřejnila na sociálních sítích, se tentokrát neobjevují tenisové kurty a ani její módní kousky. Sabalenková pózuje v bikinách, relaxuje u vody a užívá si atmosféru řeckého letoviska.
Na dovolenou navíc nevyrazila sama. Společnost jí dělá její čtyřnohý parťák Ash, který se objevuje na několika fotografiích. „Klid a nový začátek v Řecku,“ napsala Sabalenková k sérii fotografií.
Do Řecka si s sebou vzala také knihu The Pressure Code od Jasona Staceyho. Publikace se věnuje zvládání tlaku a psychické stránce výkonu vrcholových sportovců.
Výběr knihy přitom není úplně náhodný. Osmadvacetileté Běloruska má za sebou emocionálně náročné dny v New Yorku, kde se dostala až do finále US Open. V něm podlehla Jeleně Rybakinové 4:6, 7:5 a 2:6.
|
Rybakinová je poprvé královnou US Open. Sabalenkovou zlomila a zhatila jí hattrick
A porážka pro ni znamenala hned dvojí zklamání. Nejenže přišla o možnost získat třetí titul z US Open v řadě, ale zároveň ztratila post světové jedničky. Na první místo se po triumfu v New Yorku posunula právě Rybakinová.
Sabalenková tak po náročném US Open na chvíli vyměnila tenisovou tašku za plážovou. Čeká ji ale další část sezony, ve které bude chtít na prohrané finále z New Yorku co nejrychleji zapomenout a zabojovat o návrat na tenisový vrchol.