„Hlavní plán je rozptýlit soupeřky třpytem,“ žertovala Sabalenková po vítězství nad Taylor Townsendovou, kterým si v neděli zajistila postup do čtvrtfinále US Open.
Běloruská tenistka na newyorských kurtech nastupuje v soupravě z kolekce Material Good Prism, kterou pro ni značka připravila speciálně pro poslední grandslam sezony. Nejvýraznějším kouskem je náhrdelník z osmnáctikarátového žlutého zlata osazený safíry, turmalíny, granáty, zirkony, spinely, chrysoberyly či tanzanity.
Sabalenková ho doplnila zlatým náramkem a náušnicemi s dalšími barevnými drahokamy. „Je to barevné, odvážné, zářivé a je toho hodně. Miluju to. Je to vintage! Jsem do té sady zamilovaná,“ pochvalovala si tenistka.
Kolekce v přepočtu za 2,3 milionu korun není pro čtyřnásobnou grandslamovou šampionku první spoluprací s Material Good. Sabalenková se stala vůbec první šperkovou ambasadorkou značky a zakázkové kousky začala na kurtech nosit už v loňském roce.
„Je výjimečné sledovat, jak každá šperková souprava vytvořená na míru pro grandslamový turnaj postupně ožívá. Tahle spolupráce mi pořád připadá jako splněný sen,“ napsala těsně před US Open na Instagram.
Třpytivou „taktiku“ navíc nezkouší poprvé. Už na jaře v Indian Wells pobavila novináře vyprávěním o zásnubním prstenu, který dostala od partnera Georgiose Frangulise. „Je pohodlný a krásně se leskne. Doufám, že diamant soupeřku rozptýlí a pomůže mi,“ vtipkovala tehdy.
A zatím se zdá, že jí blyštivé doplňky štěstí opravdu nosí. Po výhře nad Townsendovou porazila ve čtvrtfinále US Open i českou wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou a postoupila mezi nejlepší čtyři hráčky turnaje. V pátečním semifinále ji čeká Američanka Jessica Pegulaová.
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