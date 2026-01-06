Exhibiční souboj mezi dvěma výraznými osobnostmi světového tenisu vyvolal velkou pozornost. V Dubaji se z vítězství radoval Kyrgios, který Sabalenkovou porazil ve dvou setech 6:3, 6:3. Přestože běloruská hvězda odcházela z kurtu poražená, myšlenku odvety rozhodně nezavrhla.
„Určitě bych do toho šla znovu. Nemám ráda, když něco skončí takhle, bez další kapitoly,“ naznačila Sabalenková, že by si přála pokračování netradiční tenisové konfrontace. Zároveň ale dodala, že za stejných podmínek by se hrát nemělo.
Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech
Podle sedmadvacetileté hráčky pro ni formát, v němž byla její polovina kurtu o devět procent menší, znamenal větší výzvu, než čekala.
„Musela jsem se hodně přizpůsobovat a nebylo to jednoduché. Příště bych navrhla jiný model – třeba stejně velký kurt, ale já bych měla dva servisy, kdežto Nick jen jeden. To by mohlo síly vyrovnat,“ vysvětlila.
Sabalenková, která ovládla poslední dva ročníky US Open a patří mezi dominantní postavy ženského okruhu, bere duel i přes porážku jako cennou zkušenost. „Když nevyhráváš, tak se učíš. A já jsem se hodně naučila – o hře i o Nickovi jako soupeři,“ dodala.
Bitva pohlaví? Spíš exhibice motivovaná výdělkem. Kyrgios vyhrál, i když nebyl fit
Případná odveta by byla už pátým podobným soubojem v historii. Zda se pokračování skutečně uskuteční, zatím není jasné. Zápas totiž v tenisovém světe vyvolal převážně velkou kritiku.
Sabalenková ale dala jasně najevo, že chuť na reparát má.