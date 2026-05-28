Sabalenková zvládla vstup do pařížského grandslamu bez větších komplikací. Pozornost se tak v jejím případě stočila jinam než na její hru. Fanoušky zaujal především její vzhled. Do turnaje nastoupila ve vrstveném modelu s prodyšnou černou síťovinou přes červené sportovní šaty a k tomu přidala nepřehlédnutelné šperky.
A ty nebyly jen decentním doplňkem. Sabalenková měla na sobě náhrdelníky a náušnice zdobené granáty a diamanty, jejichž odstíny odkazovaly na červenou antuku pařížských kurtů. Podle dostupných informací šlo o šperky v hodnotě přesahující tři miliony korun.
„Upřímně tu váhu ani moc necítím, ale dokážu si představit, jak to vypadá zvenčí,“ reagovala Sabalenková na otázku, zda jí luxusní doplňky při hře nepřekážejí. „Cítím se v tom docela pohodlně. Pro mě je důležité vypadat dobře. Když se cítím dobře po vzhledové stránce, hraju líp a celkově se cítím skvěle,“ dodala.
Okázalý šperk se však rychle stal i terčem kritiky. Některým fanouškům vadilo, že světová jednička vystupuje jako jedna z výrazných tváří boje za vyšší odměny pro hráče, zatímco sama nastupuje na kurt s diamanty. Někteří ji kvůli tomu nazývali pokrytcem.
Sabalenková výtku odmítla s tím, že jde o dvě zcela odlišné věci. „Odměny se netýkají mě osobně. Jde o boj za hráče a hráčky z nižších pater žebříčku, kteří v tenisovém světě opravdu bojují o přežití. Bojujeme za spravedlivý podíl z příjmů,“ řekla.
Podle webu Marca.com si Sabalenková v roce 2025 vydělala na turnajových odměnách přes 12,7 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 308 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, jakou kdy tenistka za jednu sezonu získala. Překonala tak dosavadní rekord Sereny Williamsové, která si v roce 2013 přišla na 10,6 milionu eur, tedy přibližně 257 milionů korun.
