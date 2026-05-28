Sabalenková čelí kritice. Žádá vyšší odměny, přitom hraje se šperky za miliony

Autor:
  19:29
Světová jednička Aryna Sabalenková v úvodu Roland Garros zaujala také výrazným outfitem od Nike. Černý model s červenými detaily však nakonec zastínily luxusní doplňky. Běloruská tenistka totiž na kurt vynesla šperky za několik milionů korun.
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...

Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu Bouzasovou Maneirovou 6:4 a 62. | foto: Profimedia.cz

Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...
7 fotografií

Sabalenková zvládla vstup do pařížského grandslamu bez větších komplikací. Pozornost se tak v jejím případě stočila jinam než na její hru. Fanoušky zaujal především její vzhled. Do turnaje nastoupila ve vrstveném modelu s prodyšnou černou síťovinou přes červené sportovní šaty a k tomu přidala nepřehlédnutelné šperky.

A ty nebyly jen decentním doplňkem. Sabalenková měla na sobě náhrdelníky a náušnice zdobené granáty a diamanty, jejichž odstíny odkazovaly na červenou antuku pařížských kurtů. Podle dostupných informací šlo o šperky v hodnotě přesahující tři miliony korun.

„Upřímně tu váhu ani moc necítím, ale dokážu si představit, jak to vypadá zvenčí,“ reagovala Sabalenková na otázku, zda jí luxusní doplňky při hře nepřekážejí. „Cítím se v tom docela pohodlně. Pro mě je důležité vypadat dobře. Když se cítím dobře po vzhledové stránce, hraju líp a celkově se cítím skvěle,“ dodala.

Okázalý šperk se však rychle stal i terčem kritiky. Některým fanouškům vadilo, že světová jednička vystupuje jako jedna z výrazných tváří boje za vyšší odměny pro hráče, zatímco sama nastupuje na kurt s diamanty. Někteří ji kvůli tomu nazývali pokrytcem.

Sabalenková výtku odmítla s tím, že jde o dvě zcela odlišné věci. „Odměny se netýkají mě osobně. Jde o boj za hráče a hráčky z nižších pater žebříčku, kteří v tenisovém světě opravdu bojují o přežití. Bojujeme za spravedlivý podíl z příjmů,“ řekla.

Podle webu Marca.com si Sabalenková v roce 2025 vydělala na turnajových odměnách přes 12,7 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 308 milionů korun. Jde o nejvyšší částku, jakou kdy tenistka za jednu sezonu získala. Překonala tak dosavadní rekord Sereny Williamsové, která si v roce 2013 přišla na 10,6 milionu eur, tedy přibližně 257 milionů korun.

Je tohle ještě tenis? Ósakaová přišla na kurt v obří róbě. Fanoušky naštvala
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Mboková vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 28. 5. 2026:Mboková vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.30
  • -
  • 3.63
Švýcarsko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále 0 - 28. 5. 2026:Švýcarsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
28. 5. 20:20
  • 1.75
  • 4.64
  • 4.09
Norsko vs. LotyšskoHokej - Čtvrtfinále 0 - 28. 5. 2026:Norsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
28. 5. 20:20
  • 2.38
  • 3.97
  • 2.69
Teichmannová vs. MuchováTenis - - 29. 5. 2026:Teichmannová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
29. 5. 13:00
  • 7.92
  • -
  • 1.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: Švýcarsko - Švédsko. Suverénní domácí schytali výzvu, zabojují o medaile?

Sledujeme online
Momentka z utkání Švédsko - Švýcarsko.

Večerní čtvrtfinále v hlavní hale, to na světových šampionátech pravidelně patří pořadatelské zemi. A ani letošek není výjimkou. Domácí Švýcaři prošli skupinou suverénně, přesto schytali zvučného...

28. května 2026

Nečekaný kolaps superfavorita. Narazil jsem do zdi, nikdo není robot, líčil Sinner

Ital Jannik Sinner ve druhém kole Roland Garros.

Před startem turnaje John McEnroe prohlásil: „Jediný způsob, jak může Jannik Sinner na Roland Garros prohrát, je, že ho zastaví nějaká nepředvídatelná okolnost.“ A přesně to se také stalo. Italskému...

28. května 2026  19:55

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na...

28. května 2026  19:43

Sabalenková čelí kritice. Žádá vyšší odměny, přitom hraje se šperky za miliony

Aryna Sabalenková porazila v prvním kole Roland Garros Španělku Jéssicu...

Světová jednička Aryna Sabalenková v úvodu Roland Garros zaujala také výrazným outfitem od Nike. Černý model s červenými detaily však nakonec zastínily luxusní doplňky. Běloruská tenistka totiž na...

28. května 2026  19:29

Sestry Pavelkovy čelily čtyřem mečbolům, načež se v Ostravě odrazily k výhře

Anna Pavelková vybírá během ostravského turnaje míč dopadající za síť.

Ve druhém setu prohrávaly 15:19 a 16:20, odvrátily čtyři mečboly, načež slaví svou první výhru na turnaji nejvyšší světové kategorie. Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy na ostravském turnaji plážového...

28. května 2026  19:25

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:24

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu definitivně končí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu mistrů světa, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

28. května 2026  19:10

Hamzová má v Minnesotě nový kontrakt, zranění Čechové vyřadilo z kádru Hofovou

Eliška Hamzová při své premiéře v soutěžním zápase WNBA, brání ji Srbka Jovana...

Eliška Hamzová se ještě může objevit v dresu Minnesota Lynx v této sezoně WNBA. Klub ji sice v pondělí propustil, jednalo se však o administrativní tah. S českou basketbalovou reprezentantkou nakonec...

28. května 2026  18:59

Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Je to tak každý rok. Někomu se mistrovství světa povede, jiným se tolik nezadaří. Letošek není výjimkou. Ani v případě českých hokejistů. Kdo na turnaji zanechal pozitivní dojmy? A od koho se naopak...

28. května 2026  18:57

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu z USA skončili na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. V něm nestačili na rozjetou Kanadu. Program a výsledky USA, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým...

28. května 2026  18:53

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.