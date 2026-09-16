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S Hvězdnou nocí dojala na olympiádě. Teď si před Van Goghovým dílem zatančila

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  14:40
Piper Gillesová na olympijských hrách 2026

Piper Gillesová na olympijských hrách 2026 | foto: ČTK

Kanadský pár Piper Gillesová a Paul Poirier na ZOH 2026 vybojoval bronz v...
Piper Gillesová a Paul Poirier na olympijských hrách 2026
Kanadští krasobruslaři Piper Gillesová Paul Poirier. (11. února 2026)
Piper Gillesová a Paul Poirier na olympijských hrách 2026
8 fotografií
Kanadská krasobruslařka Piper Gillesová si splnila velký sen. Po letech, kdy její kariéru provází slavná Hvězdná noc Vincenta van Gogha, se na ikonickou malbu mohla vůbec poprvé podívat zblízka. A nezůstala jen u prohlídky. Olympijská medailistka si před obrazem zatančila.

Tanečníci na ledě Gillesová a Paul Poirier představili program inspirovaný Hvězdnou nocí poprvé v roce 2018. Jízda na píseň Vincent (Starry, Starry Night) od Dona McLeana se rychle zařadila mezi jejich nejvýraznější vystoupení.

Po sedmi letech se ke svému slavnému programu vrátili. Kompletně ho přepracovali, vytvořili novou choreografii a dodali mu ještě emotivnější podobu.

Právě s touto verzí vybojovali bronzovou medaili na letošních olympijských hrách v Itálii. Jejich vystoupení patřilo k nejdojemnějším momentům krasobruslařské soutěže i proto, že Gillesová se na krasobruslařský vrchol vrátila po prodělání rakoviny.

Nyní dostala čtyřiatřicetiletá olympijská medailistka možnost spatřit originál obrazu, který ji tolik let provázel. Na návštěvu Muzea moderního umění v New Yorku si Gillesová přinesla svůj kostým s motivem Hvězdné noci a přímo před Van Goghovým dílem v něm zatančila.

„Po letech, kdy mě tento obraz inspiroval, kdy jsme kolem něj vytvořili volnou jízdu a nesli jeho příběh až na olympijské hry, jsem konečně vůbec poprvé viděla Hvězdnou noc naživo,“ napsala k videu.

„Těžko se popisuje, jak výjimečný pro mě tenhle okamžik byl. Konečně stát před něčím, co mě tak dlouho inspirovalo, a mít na sobě šaty, které pomohly oživit naši verzi Vincentova příběhu, bylo opravdu neskutečné,“ dodala.

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