Zatímco někteří závodníci odjížděli z úvodní jízdy nadšení, řada dalších byla spíš zklamaná. Sarchett patřil mezi ty druhé.
Cílem projel na 18. místě, téměř pět sekund za lídrem Lucasem Pinheirem Braathenem, a bylo na něm vidět, jak moc ho jízda mrzí. Rozčíleně se pokusil hůlku zlomit, ale neuspěl.
Zkusil to dokonce dvakrát. Nejdřív ji chtěl přelomit jednou rukou o stehno. Poté zkusil zatlačit na oba konce. Hůlka ale nápor vydržela.
Televize TNT Sports záběry okamžitě sdílela na sociálních sítích. „Hůlky se dnes vyrábějí z opravdu pevných materiálů, takže je asi není tak snadné zlomit, jak by si Sarchett možná přál,“ poznamenal komentátor Ed Drake. Lyžařské hůlky bývají nejčastěji z hliníku nebo karbonu.
Na sociálních sítích někteří komentující v žertu oceňovali dobře vyrobené lyžařské náčiní a zároveň gratulovali výrobci holí, německé společnosti Leki, k nečekaně povedené „reklamní kampani“ a úspěšné zkoušce odolnosti.
„Nejlepší možná reklama,“ napsal jeden z komentujících. Další dokonce navrhl slogan: „Nezničitelné! Testováno olympioniky.“
Během olympijského závodu na sebe Sarchett upozornil ještě jednou – tentokrát kvůli chybějícímu startovnímu číslu. Na internetu se objevilo video, které zachycuje, jak mu ho přímo u trati někdo narychlo ručně dokresluje fixou.
V konečném pořadí obřího slalomu nakonec skončil na 29. místě.