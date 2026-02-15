Vzteklý lyžař v cíli lámal hůlku. Ta nápor ustála. Fanoušci gratulují výrobci

Americkému lyžaři Ryderu Sarchettovi sobotní obří slalom na olympijských hrách nevyšel podle představ. V první ze dvou jízd skončil osmnáctý a emoce rozhodně neskrýval. Svou frustraci se pokusil vybít na lyžařské hůlce. Jenže ta se ukázala být odolnější než jeho nervy.
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února 2026.

Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února 2026. | foto: ČTK

Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
Ryder Sarchett během obřího slalomu mužů na ZOH Milán-Cortina 2026 14. února...
Zatímco někteří závodníci odjížděli z úvodní jízdy nadšení, řada dalších byla spíš zklamaná. Sarchett patřil mezi ty druhé.

Cílem projel na 18. místě, téměř pět sekund za lídrem Lucasem Pinheirem Braathenem, a bylo na něm vidět, jak moc ho jízda mrzí. Rozčíleně se pokusil hůlku zlomit, ale neuspěl.

tntsports

These ski poles are stronger than they look...

USA’s Ryder Sarchett took out his frustrations after his giant slalom run

14. února 2026 v 11:29, příspěvek archivován: 14. února 2026 v 13:56
Zkusil to dokonce dvakrát. Nejdřív ji chtěl přelomit jednou rukou o stehno. Poté zkusil zatlačit na oba konce. Hůlka ale nápor vydržela.

Televize TNT Sports záběry okamžitě sdílela na sociálních sítích. „Hůlky se dnes vyrábějí z opravdu pevných materiálů, takže je asi není tak snadné zlomit, jak by si Sarchett možná přál,“ poznamenal komentátor Ed Drake. Lyžařské hůlky bývají nejčastěji z hliníku nebo karbonu.

Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

Na sociálních sítích někteří komentující v žertu oceňovali dobře vyrobené lyžařské náčiní a zároveň gratulovali výrobci holí, německé společnosti Leki, k nečekaně povedené „reklamní kampani“ a úspěšné zkoušce odolnosti.

„Nejlepší možná reklama,“ napsal jeden z komentujících. Další dokonce navrhl slogan: „Nezničitelné! Testováno olympioniky.“

Tak vypadal malý Metoděj. Bratranec olympijského vítěze ukázal dojemné video

Během olympijského závodu na sebe Sarchett upozornil ještě jednou – tentokrát kvůli chybějícímu startovnímu číslu. Na internetu se objevilo video, které zachycuje, jak mu ho přímo u trati někdo narychlo ručně dokresluje fixou.

V konečném pořadí obřího slalomu nakonec skončil na 29. místě.

tntsports

When you forget the number but the squad’s got a Sharpie - a great DIY job for Ryder Sarchett

14. února 2026 v 14:29, příspěvek archivován: 14. února 2026 v 14:42
