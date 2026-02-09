Stříbrná medailistka z her v Pekingu před pondělním závodem na 1000 metrů odmítla poskytovat rozhovory domácím médiím. Reakce přišla okamžitě. Nizozemský sportovní tisk si oficiálně stěžoval u národního olympijského výboru a Leerdamová se rázem ocitla pod drobnohledem nejen fanoušků, ale i bývalých kolegyň z dráhy.
Napětí ještě zesílilo ve chvíli, kdy se rozhodla přece jen promluvit, a to výhradně pro veřejnoprávní televizi NOS. Rozhovor s novinářem Bertem Maalderinkem se však rychle změnil v konfrontaci a Leerdamová odešla, aniž by odpověděla dalším přítomným novinářům. Právě tento moment vyvolal v Nizozemsku největší debatu.
Jednou z těch, kdo se k situaci otevřeně vyjádřili, byla i rychlobruslařská legenda Ireen Wüstová.
„Můžete říct, že s pěti miliony sledujících na Instagramu už média nepotřebuje. Jenže je vzorem. Pokud takhle začne fungovat velká ikona, ostatní ji budou následovat. A kdo ví, co se stane, když s novináři nebude mluvit nikdo,“ upozornila.
Do diskuse se zapojila také další bývalá olympijská vítězka Marianne Timmerová. Podle ní Leerdamové vadilo, že televize NOS odvysílala záběry, na nichž jí lékaři mimo dráhu ošetřují kotník. „Když vidíte, že jí na nohu ťukají kladívkem, je logické, že se novinář zeptá, o co šlo,“ uvedla Timmerová.
Právě neochota cokoliv vysvětlit podle ní situaci zbytečně vyhrotila. „Stačilo pár minut. Takhle z toho znovu vzniklo něco negativního, a to v době, kdy by se měl řešit především sport,“ dodala.
Leerdamová patří k nejsledovanějším osobnostem světového rychlobruslení, a to nejen díky výsledkům. Výraznou roli v jejím mediálním obrazu hraje i vztah s influencerem Jakem Paulem.
Naposledy vyvolala rozruch, když na sociálních sítích sdílela svou cestu do Itálie soukromým letadlem, na jehož palubě nechybělo slavnostní občerstvení ani dekorativní prvky s olympijskou tematikou.