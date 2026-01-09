Už během šampionátu si pozornější fanoušci všimli, že Zárubovy vstupy z mixzóny občas doprovází lehké lapání po dechu. To přirozeně vzbudilo otázky, jak náročná je vlastně cesta z komentátorského stanoviště k hráčům.
Vtipné rýpnutí si na síti X neodpustil ani oficiální účet Českého hokeje, který během úvodního utkání napsal: „Jak daleko je to letos z komentátorského stanoviště do flash zóny? Z úvodu rozhovoru to vypadá, že to byl docela sprint.“
Definitivní odpověď přineslo až zákulisní video novináře a spolupracovníka iDNES.cz Zdeňka Matějovského, které zveřejnil po konci turnaje.
Záběry ukazují osmapadesátiletého komentátora, jak po zaznění sirény vyráží z komentátorského stanoviště a sprintem míří do mixzóny na přestávkové rozhovory. Tempo, které přitom nasadil, by mu mohli závidět i výrazně mladší kolegové.
Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. V komentářích převažuje obdiv nejen k Zárubově fyzičce, ale i k jeho nasazení. Diváci oceňují, že i za cenu vlastního „zadýchání“ dokáže nabídnout bezprostřední dojmy hráčů přímo ze zákulisí. V diskuzi se tak často objevují označení jako „srdcař“, „borec“ nebo „profesionál každým coulem“.
Podobné momenty přitom nejsou výsadou jen českého prostředí. Jen několik dní zpátky obletěly svět také záběry redaktorky stanice ESPN, která během poločasové přestávky sprintovala přes fotbalové hřiště, aby stihla živý vstup do studia. I ona za svůj výkon následně sklidila pochvalné reakce.