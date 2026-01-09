Rychlejší než hráči? Záruba sklízí obdiv za bleskový sprint do mixzóny

Málokdo by čekal, že práce televizního komentátora obnáší i fyzické výkony hodné sportovců. Během hokejového mistrovství světa juniorů o tom diváky přesvědčil šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba, který se o přestávkách objevoval u rozhovorů s hráči jen krátce po skončení třetiny.
Hokejový komentátor Robert Záruba

Hokejový komentátor Robert Záruba | foto:  Michal Růžička, MAFRA

David Pospíšil (vlevo) a Robert Záruba
Dominik Hrachovina (vpravo) si svůj debut v roli komentátora po boku Roberta...
Robert Záruba a jeho dcera Diana (19. října 2024)
TýTý 2013 - Nora Fridrichová a Robert Záruba
Už během šampionátu si pozornější fanoušci všimli, že Zárubovy vstupy z mixzóny občas doprovází lehké lapání po dechu. To přirozeně vzbudilo otázky, jak náročná je vlastně cesta z komentátorského stanoviště k hráčům.

Vtipné rýpnutí si na síti X neodpustil ani oficiální účet Českého hokeje, který během úvodního utkání napsal: „Jak daleko je to letos z komentátorského stanoviště do flash zóny? Z úvodu rozhovoru to vypadá, že to byl docela sprint.“

Definitivní odpověď přineslo až zákulisní video novináře a spolupracovníka iDNES.cz Zdeňka Matějovského, které zveřejnil po konci turnaje.

Záběry ukazují osmapadesátiletého komentátora, jak po zaznění sirény vyráží z komentátorského stanoviště a sprintem míří do mixzóny na přestávkové rozhovory. Tempo, které přitom nasadil, by mu mohli závidět i výrazně mladší kolegové.

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. V komentářích převažuje obdiv nejen k Zárubově fyzičce, ale i k jeho nasazení. Diváci oceňují, že i za cenu vlastního „zadýchání“ dokáže nabídnout bezprostřední dojmy hráčů přímo ze zákulisí. V diskuzi se tak často objevují označení jako „srdcař“, „borec“ nebo „profesionál každým coulem“.

Podobné momenty přitom nejsou výsadou jen českého prostředí. Jen několik dní zpátky obletěly svět také záběry redaktorky stanice ESPN, která během poločasové přestávky sprintovala přes fotbalové hřiště, aby stihla živý vstup do studia. I ona za svůj výkon následně sklidila pochvalné reakce.

