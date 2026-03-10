Trojnásobná olympijská medailistka utrpěla komplikovanou mnohonásobnou zlomeninu nohy při únorovém olympijském sjezdu. Ze závodu byla letecky transportována do nemocnice a postupně podstoupila pět operací. Nyní už je v domácím léčení a zahájila intenzivní rehabilitaci.
O průběhu léčby pravidelně informuje fanoušky na sociálních sítích. Tentokrát zveřejnila video, na kterém projíždí mezi místnostmi svého domu na tříkolovém elektrickém skútru pro osoby se sníženou pohyblivostí.
„Mám nová kolečka! Tohle je nejvyšší rychlost, jakou se budu nějakou dobu pohybovat, ale je to lepší než invalidní vozík,“ napsala k videu.
Svou novou „hračku“ pojmenovala Speedy. Jménem, které odkazuje na rychlou myš Speedyho Gonzalese z animovaného seriálu, podtrhla optimistickou náladu, jež je z videa patrná. Fanoušci její pozitivní přístup ocenili.
|
Vonnová pokračuje v rehabilitaci. Po zranění se opatrně postavila na obě nohy
Na začátku minulého týdne Vonnová informovala, že začíná domácí léčbu a čeká ji „dlouhá a bolestivá cesta“. O pár dní později fanoušky dojala, když zveřejnila záběry z rehabilitačního cvičení v posilovně. Video zakončil silný moment, kdy se opatrně postavila na obě nohy.
|
3. března 2026