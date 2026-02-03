„Viděli ve mně potenciál, věřili mi a pomohli mi finančně. Díky tomu jsem se mohla soustředit jen na tenis,“ popsala důvody „přestupu“ pod vlajku Kazachstánu.
Významné místo v jejím profesním životě však hraje také Slovensko. Právě v Bratislavě se už více než pět let pravidelně připravuje na turnaje. Každoročně v hlavním městě Slovenska tráví šest až sedm týdnů.
„Cítím se tam skvěle. Mám ráda město i okolní přírodu, byla jsem na Devíně i na procházkách podél Dunaje. Jsou tam výborná tenisová centra se všemi povrchy, včetně trávy a hal. Bratislava je pro mě druhým domovem,“ řekla po triumfu na Australian Open serveru Športweb.
Během pobytů na Slovensku se nevyhne ani tamnímu jazyku. Přestože s týmem komunikuje hned v několika řečech, část slovenštiny už pochytila. „Něco málo rozumím, ale většinu času mluvím s trenéry a fyzioterapeuty jinými jazyky. Slovensko jsem si ale opravdu oblíbila,“ přiznala.
Důležitou roli v jejím vzestupu sehrál také slovenský trenér Vladimír Pláteník, právě on ji v roce 2019 propojil s koučem Stefanem Vukovem. Tehdy se Rybakinová nacházela až kolem 200. místa světového žebříčku.
„V Trnavě jsme tehdy řešili úplně jiné hráčky. Spolupráce s Vukovem u nich ale dlouho nevydržela a nakonec se dostal právě k Jeleně. Dnes je z ní absolutní světová špička,“ připomněl Pláteník.
Vukovovo jméno se později objevilo v souvislosti s kontroverzemi i disciplinárním postihem ze strany WTA. Podle Pláteníka ale šlo především o nepochopení tvrdého vrcholového sportu.
„Tenis je psychicky extrémně náročný. Bez tlaku a přísnosti se na vrchol nikdo nedostane. Jelena se za svého trenéra postavila, což nebývá obvyklé,“ uvedl.
Letošní triumf na Australian Open byl pro Rybakinovou druhým grandslamovým titulem v kariéře. Ten první získala v roce 2022, kdy ovládla Wimbledon.