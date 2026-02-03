Rybakinová kdysi opustila Rusko. Domov má teď překvapivě i v Bratislavě

Tenisová hvězda a čerstvá vítězka Australian Open Jelena Rybakinová se narodila v Moskvě, už několik let ale reprezentuje Kazachstán. Ke změně občanství se rozhodla v roce 2018. Jak sama vysvětlila, tehdy dostala šanci, kterou jí původní tenisová federace nabídnout nedokázala.
Tenistka Jelena Rybakinová pózuje v Melbourne den po svém vítězství s trofejí pro vítězku Australian Open. (1. února 2026) | foto: Reuters

„Viděli ve mně potenciál, věřili mi a pomohli mi finančně. Díky tomu jsem se mohla soustředit jen na tenis,“ popsala důvody „přestupu“ pod vlajku Kazachstánu.

Významné místo v jejím profesním životě však hraje také Slovensko. Právě v Bratislavě se už více než pět let pravidelně připravuje na turnaje. Každoročně v hlavním městě Slovenska tráví šest až sedm týdnů.

„Cítím se tam skvěle. Mám ráda město i okolní přírodu, byla jsem na Devíně i na procházkách podél Dunaje. Jsou tam výborná tenisová centra se všemi povrchy, včetně trávy a hal. Bratislava je pro mě druhým domovem,“ řekla po triumfu na Australian Open serveru Športweb.

Během pobytů na Slovensku se nevyhne ani tamnímu jazyku. Přestože s týmem komunikuje hned v několika řečech, část slovenštiny už pochytila. „Něco málo rozumím, ale většinu času mluvím s trenéry a fyzioterapeuty jinými jazyky. Slovensko jsem si ale opravdu oblíbila,“ přiznala.

Třaskavý návrh šéfa Australian Open: Ať hrají ženy od čtvrtfinále na tři vítězné sety

Důležitou roli v jejím vzestupu sehrál také slovenský trenér Vladimír Pláteník, právě on ji v roce 2019 propojil s koučem Stefanem Vukovem. Tehdy se Rybakinová nacházela až kolem 200. místa světového žebříčku.

„V Trnavě jsme tehdy řešili úplně jiné hráčky. Spolupráce s Vukovem u nich ale dlouho nevydržela a nakonec se dostal právě k Jeleně. Dnes je z ní absolutní světová špička,“ připomněl Pláteník.

Povzbuzující prohra. Snížil jsem očekávání, líčil Djokovič. Ve 25. grandslam stále věří

Vukovovo jméno se později objevilo v souvislosti s kontroverzemi i disciplinárním postihem ze strany WTA. Podle Pláteníka ale šlo především o nepochopení tvrdého vrcholového sportu.

„Tenis je psychicky extrémně náročný. Bez tlaku a přísnosti se na vrchol nikdo nedostane. Jelena se za svého trenéra postavila, což nebývá obvyklé,“ uvedl.

Letošní triumf na Australian Open byl pro Rybakinovou druhým grandslamovým titulem v kariéře. Ten první získala v roce 2022, kdy ovládla Wimbledon.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Rybakinová kdysi opustila Rusko. Domov má teď překvapivě i v Bratislavě

Tenistka Jelena Rybakinová pózuje v Melbourne den po svém vítězství s trofejí...

Jde to i s dětmi. V top 10 žebříčku jsou poprvé dvě tenistky po mateřské

Belinda Bencicová slaví titul na turnaji v Abú Zabí. První po mateřské pauze.

Ženský tenis má nový historický milník. V elitní desítce světového žebříčku se vůbec poprvé sešly dvě hráčky, které se na vrchol vrátily po mateřské pauze. V pořadí po Australian Open figurují v top...

3. února 2026  15:41

Pocta pro Strýcovou. Stane se dvanáctou držitelkou Ceny Věry Čáslavské

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu.

Bývalá tenistka Barbora Strýcová se stane v pořadí dvanáctou držitelkou Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a v olympijském hnutí. Dvojnásobná vítězka čtyřhry ve Wimbledonu a...

3. února 2026  15:37

